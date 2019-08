Assenteisti in Parlamento: in vetta Brambilla e Angelucci alla Camera, Cerno e Ghedini al Senato Nella top ten degli assenteisti ci sono anche la presidente di Fdi Giorgia Meloni, gli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e Ignazio la Russa e Daniela Santanchè di Nicoletta Cottone

Assenteisti in Parlamento. Ci sono molti deputati e senatori che dribblano giornalmente le aule di Camera e Senato come fossero grandi campioni di calcio. In testa nella top ten alla Camera, in base alle classifiche ricavate dai dati di Openparlamento, ci sono Michela Vittoria Brambilla (Fi), Antonio Angelucci (Fi) e Giorgia Meloni (Fdi). Al Senato - senatori a vita a parte - sono in vetta Tommaso Cerno del Pd, Niccolò Ghedini di Fi e la presidente del palazzo Maria Elisabetta Alberti Casellati (Fi). Si ricorda che la presidente del Senato per prassi spesso non vota su alcuni provvedimenti. E la top ten delle due camere è piena di curiosità. Nella top ten degli assenteisti ci sono anche altri nomi noti, dagli ex premier Matteo Renzi e Paolo Gentiloni al critico d’arte Vittorio Sgarbi, a Ignazio la Russa e Daniela Santanchè.

Alla Camera medaglia d’oro alla “pasionaria” Brambilla

L’oro dell’asstenteismo a Montecitorio spetta alla deputata azzurra Michela Vittoria Brambilla, che ha collezionato il 98,87% di assenze a Montecitorio. Una “pasionaria” che grazie alla lunga militanza in favore degli animali ha ottenuto il riconoscimento «Margherita d'argento», in ricordo dell’astrofisica MargheritaHack. In aula a Montecitorio è stata assente a 4.214 votazioni su 4262, partecipando solo a 48 votazioni (1,13%). In compenso è stata molto attiva sul fronte della presentazione di disegni di legge: ce ne sono 46 come prima firmataria, 9 come co-firmataria. É arrivato all’esame dell’assemblea l’abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Ci sono ddl sul divieto di detenzione alla catena per gli animali d’affezione, norme in materia di cremazione e sepoltura degli amici animali, la videosorveglianza nei macelli, le certificazioni anagrafiche. La parlamentare si è occupata anche di innovazione tecnologica, asili, case popolari e famiglia.

Assenteista - Chi frequentemente si assenta, con pretesti vari, dal lavoro. Sinonimi: fannullone, lavativo, scioperato, sfaticato. Per estensione: chi si astiene dal partecipare a ciò che riguarda la vita sociale e politica. Sinonimi: disimpegnato, indifferente - Dizionario Treccani

Argento all’imprenditore Angelucci

L’argento spetta a un altro forzista, Antonio Angelucci, assente al 91,3% delle votazioni, vale a dire 3.891 volte su 4.262. In pratica l’imprenditore che opera nella sanità, nell'immobiliare e nell’editoria, si è presentato in aula per 371 votazioni, pari all’8.70% di quelle complessive. Nei voti chiave ha votato per la legittima difesa, il decreto fiscale e quello semplificazioni, la legge di bilancio e il milleproroghe. Come primo firmatario ha presentato un solo ddl sulla disciplina e la promozione delle tecniche riabilitative svolte con l’ippoterapia. Ha posto il suo autografo come co-firmatario su 9 ddl: l’unico giunto al traguardo dell’approvazione dell’aula è quello su defibrillatori ovunque, promosso dall’azzurro Giorgio Mulè (lui invece presente all’89.3% dei voti).

Bronzo per la leader di Fdi Meloni

Bronzo per la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ha collezionato il 75,22% di assenze in aula. In pratica non è stata in aula 3.205 votazioni su 4.261. É stata presente in aula al 24.78% delle votazioni, che significa a 1.056 su 4.261. Ha presentato come prima firmataria ben 48 ddl su elezioni, sindacalisti, interporti, bullismo, parcheggi riservati, ma anche sull’istituzione di un fondo per la tutela della casa di abitazione. Fra le altre con un ddl ha chiesto di introdurre l’obbligo di versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività di impresa esercitate in Italia da cittadini di Stati non appartenenti all'Ue. Fra le curiosità, l’istituzione del ministero del mare.