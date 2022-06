Assicurativi, il contratto di lavoro alla prova della riforma degli inquadramenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La metamorfosi dell’organizzazione del lavoro che abbiamo visto durante la pandemia non risparmierà la contrattazione e i sistemi di inquadramento che risalgono molto indietro negli anni. Il percorso di riforma in molti settori è spesso arrivato alla linea di partenza, ma con interventi parziali, in alcuni casi demandandolo a commissioni che non hanno portato grandi risultati. Adesso ci provano le compagnie assicurative che nel nostro paese hanno fatto da apripista su molti temi, in primis lo smart working.

Aumento e stime Ipca

Il negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei 47mila dipendenti, scaduto nel 2019, è appena partito e il clima iniziale sembra essere costruttivo. C’è però un grande lavoro da fare, soprattutto rispetto all’impostazione iniziale dei sindacati che hanno chiesto un aumento di 210 euro, pari a oltre il 10%, insieme al miglioramento di molti aspetti legati a welfare e inclusione. Le stime rese note dall’Istat per l’Ipca, l’indice che misura l’inflazione al netto dei costi energetici importati e che è di riferimento per molti contratti, sono del 4,7% per il 2022, del 2,6% per il 2023, dell’1,7% per il 2024 e del’1,7% per il 2025. Per il triennio precedente invece gli scostamenti tra la realizzazione e la previsione sono negativi e pari al - 0,5% per il 2021, -0,9% per il 2020, -0,7% per il 2019 e -0,1% per il 2018.

La modernizzazione degli inquadramenti

Al di là dei calcoli sulla richiesta di aumento da affinare, se questi sono i riferimenti iniziali, secondo le compagnie manca qualcosa nella piattaforma sindacale, come ci spiega Maria Emanuela Basti, che è responsabile delle relazioni industriali di Ania e guida la delegazione sindacale: «La piattaforma dei sindacati chiede tante cose, ma non parla di un tema che interessa le aziende: gli inquadramenti e la loro revisione». Non è la prima volta che il tema viene affrontato in sede di rinnovo del contratto, ma questa volta la volontà sembra essere di avanzare nettamente su un percorso che vuole creare maggiore aderenza tra i livelli e le competenze, più che tra i livelli e le mansioni. «Nel precedente rinnovo del contratto abbiamo condiviso un positivo percorso con la revisione dell’inquadramento dei quadri e dei funzionari che abbiamo ridotto a un unico livello retributivo con 2 figure professionali. Abbiamo visto che ci sono state conseguenze positive e le imprese sono riuscite a gestire con flessibilità situazioni complesse», racconta Basti.

I livelli e la loro “consunzione”

Adesso questa operazione di modernizzazione degli inquadramenti per le società deve avvenire anche «per gli impiegati che sono declinati su più livelli, con una buona massa critica su quarto, quinto e sesto. È un adeguamento necessario perché l’articolato del contratto si porta dietro impostazione risalenti nel tempo quando le compagnie erano organizzate secondo una gerarchia piuttosto rigida – spiega Basti -. Per completare il quadro abbiamo anche il primo, secondo e terzo livello che ormai rappresentano il retaggio di un contratto costruito nei decenni scorsi, quando nelle compagnie c’era ancora, per esempio, il personale di guardiania o i magazzinieri internalizzati. Oggi molte attività sono state esternalizzate e i primi livelli sono pressoché estinti per consunzione». Del resto il primo contratto sottoscritto da Ania risale al 21 giugno del 1966, con la denominazione “Ccnl per gli impiegato e commessi o personale subalterno dipendenti da imprese di assicurazione”: non che il sistema degli inquadramenti sia fermo ad allora ma certamente risente dell’impostazione originaria.

I nuovi ingressi

Chi entra nel settore assicurativo, oggi, infatti, entra almeno come secondo livello. Se poi è già laureato generalmente viene inquadrato nei livelli successivi. «La lettura del contratto attraversa la storia dell’organizzazione del lavoro nelle compagnie e la sua evoluzione. Siamo passati da una certa rigidità alla flessibilità di oggi: i neolaureati che arrivano nelle società vogliono conoscere sì inquadramento e pacchetto retributivo, ma vogliono anche sapere, per esempio, quali strumenti tecnologici hanno a disposizione o il livello di flessibilità per conciliare meglio vita e lavoro. Il nostro obiettivo è avere degli inquadramenti che corrispondano alle competenze delle persone e ridurre alcune rigidità legate ai passaggi di livello che si porta dietro il contratto. Questo consentirebbe alle società di adibire le persone a mansioni diverse da quelle dell’inquadramento, più rispondenti all’attività effettivamente svolta».