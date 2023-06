Assicurazioni: nel 2022 il ramo Vita chiude in perdita per la prima volta da 10 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

“Per la prima volta da dieci anni nel settore assicurativo italiano la gestione Vita ha chiuso in perdita: è passata da un utile di 4,3 miliardi a una perdita di 0,4. Per i rami Danni, invece, l'utile è stato di 2,7 miliardi, sostanzialmente invariato rispetto al 2021, anche se, per la prima volta dal 2011, l'assicurazione auto ha segnato una lieve perdita per l'effetto dell'inflazione sul costo dei sinistri e a causa di una raccolta in diminuzione”.

È quanto ha detto il presidente dell’Ivass, Luigi Federico S ignorini, nel presentare la relazione annuale dell’autorità. Il Roe medio del settore, ha continuato, “si è ridotto di oltre 5 punti rispetto al 2021, scendendo al 3,2 per cento”. La raccolta Danni, ha illustrato Signorini, “è cresciuta con l'eccezione del ramo auto. La raccolta Vita si è ridotta dell'11 per cento”, con questo “trend proseguito nei primi mesi del 2023”.

Loading...

Estinzioni anticipate in crescita

“L'incremento dei rendimenti delle attività finanziarie alternative alle polizze ha frenato la raccolta premi e alimentato le estinzioni anticipate dei contratti Vita. Il rapporto tra riscatti e premi è cresciuto e dopo aprile si è stabilizzato intorno al 90%. Tensioni sulla liquidità - ha spiegato il presidente dell’Autorità - possono essere un fattore critico specie in presenza di minusvalenze latenti sul portafoglio investimenti. Il 9 giugno il saldo tra plusvalenze e minusvalenze era negativo per 30 miliardi. L’Ivass - ha detto ancora Signorini - ha seguito le compagnie più esposte alle dinamiche dei tassi e dei riscatti e dove necessario ha chiesto di rinunciare alla distribuzione di dividendi. Nel complesso i rischi appaiono adeguatamente presidiati. Ma l'attenzione delle compagnie deve rimanere alta”.



La crescita dei tassi e quella dei prezzi hanno avuto impatti di rilevo sulle compagnie assicurative italiane attraverso, rispettivamente, la riduzione del valore di mercato delle attività e passività finanziarie e l'aumento dei costi dei sinistri.

Raccolta Danni a +4,6%

Nel suo intervento, Signorini ha poi sottolineato come il mutato contesto abbia contribuito ad accrescere il rapporto fra riscatti e premi nel segmento Vita, innalzando l'attenzione delle compagnie e del supervisore sul rischio di liquidità. Nello specifico, nel 2022 la raccolta Danni è cresciuta del 4,6% (ad eccezione del ramo auto), mentre la raccolta Vita si è ridotta dell'11%, un trend - sottolinea Ivass - proseguito nei primi mesi del 2023. L'incremento dei rendimenti delle attività finanziarie alternative alle polizze ha frenato la raccolta premi e alimentato le estinzioni anticipate dei contratti Vita. Il rapporto tra riscatti e premi è cresciuto e dopo aprile si è stabilizzato intorno al 90%.