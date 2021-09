Assicurazioni, la customer experience si trasforma all’insegna del «phygital»

4' di lettura

Gli impatti e gli effetti della pandemia, e la correlata esigenza di accelerare la migrazione verso un ecosistema organico di esperienze digitali, sono sicuramente fattori chiave per la trasformazione della customer experience nel settore assicurativo.

Aziende e risk manager si sono trovati (e si trovano tutt'ora) di fronte a una serie di domande: quale modello seguire in futuro? Quali elementi sperimentati nell'emergenza rimarranno come best practice? Come costruire e gestire le relazioni ...