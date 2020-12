Assicurazioni e banche pilastri dello sport di vertice Sono 169 i contratti di sponsorizzazione siglati da istituti di credito, finanziari e assicurativi con team di vertice del calcio, del basket e del volley di Marco Bellinazzo e Benedetto Giardina

Sono 169 i contratti di sponsorizzazione siglati da istituti di credito, finanziari e assicurativi con team di vertice del calcio, del basket e del volley

6' di lettura

Dai club alle leghe, il settore bancario e assicurativo ha allargato il proprio sostegno allo sport italiano nel corso degli ultimi anni. E in questa fase così difficile soprattutto per gli sport “minori”, già privi dei cospicui introiti derivanti dai diritti media e privati degli incassi del botteghino, con arene e palazzetti sbarrati a causa dell’emergenza Covid, si tratta di un supporto economico essenziale. Nel dettaglio, sono 169 i contratti di sponsorizzazione e partnership con società di vertice del calcio, del basket e della pallavolo. Di questi ben 61 riguardano club calcistici di Serie A e B . Da sempre polmone finanziario di questi ultimi, ai quali anticipano attraverso operazioni di factoring i proventi dei ricavi televisivi, oggi le banche si sdoppiano anche nel ruolo di partner commerciali delle società di vertice del movimento calcistico con varie tipologie di accordo. Tuttavia è nel basket e nel volley che il sostegno degli istituti bancari e assicurativi è più diffuso, a partire dai contratti stipulati con le Leghe per i title sponsor dei rispettivi campionati maschili: la Serie A UnipolSai e la Superlega Credem Banca. Nel calcio, invece, la Lega B può vantare una partnership bancaria con l’Isitituto per il Credito Sportivo, che a sua volta è partner istituzionale della Lega Nazionale Pallacanestro, lega che organizza i campionati maschili di Serie A2 e Serie B.

Le partnership nel calcio

Per quanto riguarda la Serie A, solamente due società hanno siglato accordi con main sponsor provenienti dal settore finanziario. L’Atalanta, sulla propria maglia, dà spazio a Plus 500, società britannica che fornisce servizi di trading online. Il Genoa, invece, dallo scorso 19 ottobre ha come main sponsor Banca Sistema. Altre partnership di rilievo sono tuttavia quelle relative ai naming rights degli stadi, come l’Allianz Stadium della Juventus, che a febbraio ha rinnovato l’accordo con il colosso delle assicurazioni tedesco fino al 2030 per un corrispettivo complessivo di 103,1 milioni di euro. Per il resto, tredici dei venti club della massima categoria hanno sottoscritto accordi con istituti di credito o assicurativi, sia per quanto riguarda le sponsorizzazioni che per partnership locali o estere. In Serie B, tra i main sponsor, troviamo Ubi Banca (Brescia) e Banca Popolare del Frusinate (Frosinone).

Loading...

I contratti nel basket

Nel basket maschile, almeno per quanto riguarda la Serie A, solo una società (la Virtus Roma) non ha sponsor o partner finanziari. La lega ha ceduto i title rights del campionato a UnipolSai fino al 2023, mentre due società hanno un naming sponsor appartenente al settore bancario o assicurativo. La Dinamo Sassari porta avanti l’ormai tradizionale binomio col Banco di Sardegna, che dal 1990 accompagna la scalata dei sardi verso i vertici della pallacanestro italiana (dalla Serie B allo scudetto), mentre Trieste dalla stagione 2019/20 porta il nome Allianz. Già nella stagione precedente, però, il brand tedesco appariva sull’impianto che ospita la squadra triestina, il PalaTrieste, ribattezzato appunto Allianz Dome. I naming rights dell’impianto sono stati ceduti nel 2018 per 1,5 milioni di euro, con un contratto in scadenza nel 2023.

I network del volley

Anchenella pallavolo italiana campione del mondo per club in carica, sia maschile che femminile, c’è una forte impronta di sponsor creditizi, finanziari e assicurativi con diverse tipologie di contratti. Per il volley maschile, la Lube Civitanova, vincitrice del mondiale per club 2019, ha tra i suoi sponsor Ubi Banca. Sul fronte femminile, invece, la Imoco Conegliano può vantare sei patrocinatori tra banche e assicurazioni: Mediolanum, CiviBank, Credi Suisse, Banca Prealpi San Biagio, Generali e BCC Pordenonese e Monsile. Quest’ultima è una delle diverse banche di credito cooperativo (dalla BCC Ravennate Forlivese Imolese alla BCC Pordenonese e Monsile) a sostegno delle realtà locali della pallavolo nazionale, rappresentata non solo da grandi centri e capoluoghi, ma anche da società espressione di località di provincia, capaci di imporsi anche in campo europeo.