Assicurazioni e consulenza svettano tra le migliori società dove lavorare

Le assicurazioni e la consulenza si confermano tra i settori che adottano le migliori buone pratiche nella gestione delle risorse umane. A certificarlo è il Top Employers Institute, l’ente globale che con il suo Programma di Certificazione Top Employers, valida, certifica e riconosce le aziende che per la loro gestione Hr si distinguono positivamente. Fondato oltre 30 anni fa, l’istituto ha certificato in 121 paesi di tutto il mondo 2.053 aziende, che hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di persone attraverso la loro gestione delle risorse umane.

Tra queste quest’anno ci sono Axa che ha costruito un nuovo modo di lavorare insieme ai circa 1.700 collaboratori in logica di co-design, Zurich che riceve il riconoscimento per l’ottavo anno per il benessere delle proprie persone, la diversity & inclusion e la sostenibilità, Allianz che ha ricevuto un punteggio pari al 100%, nelle aree Business

Strategy, People Strategy, Organisation & Change, Purpose & Values, Ethics & Integrity. Nella consulenza, Bip è stata premiata per gli interventi che vanno dalla famiglia alla genitorialità al benessere psico-fisico, dall’assistenza medica alle iniziative di work-life balance, con cui mette al centro le persone e crea politiche inclusive coerenti. Accenture si posiziona sul podio per il quarto anno consecutivo, anche grazie ai suoi programmi di valorizzazione dei talenti, alle politiche di genere e di inclusione a 360°. In Ab - la multinazionale da più di quarant’anni a fianco delle aziende che vogliono accrescere la propria competitività attraverso l’adozione di soluzioni di sostenibilità energetica - il riconoscimento è arrivato per il cammino che la società sta percorrendo nel rendere i processi HR sempre più all’avanguardia e vicini alle esigenze di tutti.

Per Hera si tratta del riconoscimento dei consistenti investimenti in welfare, formazione e sviluppo delle competenze. Se Worldline, gruppo leader nel settore dei pagamenti, riceve per la prima volta la certificazione in Italia, Rai Way la ha avuta per il settimo anno. Tra i certificati di lungo corso c’è anche Bper che è impegnata in un impegnativo processo di integrazione di lavoratori provenienti da altri istituti, così come Poste che è al suo quarto anno nel gruppo dei top employer grazie alle sue politiche di valorizzazione delle risorse umane basate sui principi di benessere dei dipendenti, equità e merito. Vodafone Italia conquista il riconoscimento per il suo costante impegno nel creare un ambiente di lavoro inclusivo e volto a sostenere la crescita delle sue persone e l’arricchimento delle loro competenze. Per Windtre è un’ulteriore conferma dell’attenzione rivolta alle proprie persone e alla loro valorizzazione. A Birra Peroni il riconoscimento arriva soprattutto per il lavoro fatto in ambito purpose e valori e strategia people, mentre Alstom spiega di avere ricevuto la certificazione in 22 paesi, dai 14 del precedente anno. Jti, player del mercato nostrano del tabacco, ha conseguito la certificazione anche a livello europeo e soprattutto globale: un riconoscimento che condivide con altre 14 realtà nel mondo.

Nella farmaceutica Astrazeneca continua a crescere promuovendo politiche a favore di innovazione, sostenibilità e collaborazione e incassa il nono riconoscimento, mentre nel settore gaming and betting sono state riconosciute le buone pratiche di gestione hr di SKS365.