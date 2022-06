Assicurazioni e vacanze, gli italiani preferiscono la polizza casa a quella Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esodo per le vacanze estive si avvicina e i circa 30 milioni di italiani che si preparano ad andare in vacanza non temono l’onda lunga della pandemia, ma sembrano molto più preoccupati per la protezione della propria casa che verrà lasciata incustodita: sono infatti quasi tre volte di più coloro i quali ritengono importante assicurarsi dal rischio dei furti in casa, rispetto a proteggersi dal Covid in viaggio. Da un’indagine di Prima Assicurazioni commissionata a Nielsen, che ha chiesto di indicare una o più coperture assicurative che andranno per la maggiore nell’estate 2022, emerge infatti che l’assicurazione per proteggersi dal Covid è stata indicata da appena il 22,4% degli intervistati, mentre l’assicurazione contro i furti in casa dal 65,4 per cento.

Insomma, nonostante la risalita dei casi di contagio degli ultimi giorni dovuta alla variante Omicron5, gli italiani temono più gli altri tipi di imprevisti che minacciano le vacanze: le altre coperture molto richieste sono l’assicurazione per il viaggio, che è stata indicata dal 67,8%, quella contro eventuali danni alla propria auto o la propria moto, indicata dal 32,9%, e, infine, la copertura del proprio veicolo dal rischio di furti indicata dal 27,6%. «Come prevedibile, si torna a viaggiare e molti pensano alla polizza viaggio, ma per essere tranquilli in vacanza, ritengono anche importante assicurare dai furti la propria abitazione, uno dei principali asset da proteggere per milioni di italiani, che sono per l’80% proprietari di casa», spiega Anna Sanfilippo, chief marketing officer di Prima Assicurazioni.

«Consapevole di questa sensibilità, – prosegue Sanfilippo - Prima Assicurazioni, che ha iniziato lo scorso anno a sviluppare il proprio portafoglio prodotti nel ramo danni oltre al segmento motor, ha appena esteso anche ai suoi agenti e broker una polizza Casa & Famiglia per rispondere con l’innovazione e la tecnologia alle esigenze degli italiani che oggi vogliono proteggere la propria abitazione, i propri beni e i propri cari». Prima Assicurazioni offre sul sito o presso la sua rete di intermediari un prodotto Casa & Famiglia con cui si possono assicurare casa, famiglia e infortuni personalizzando le coperture, modulabile con livelli incrementali di protezione in base alle proprie esigenze, a un prezzo competitivo.