Assicurazioni, ecco come le riserve fanno «scudo» contro la super inflazione

“Better than beta”. È la formula che usa Jp Morgan per sintetizzare cosa la banca si aspetta dal settore assicurativo nel 2023 non appena archiviati i conti del 2022, che verranno resi noti a partire da oggi con i risultati di Zurich. Ed è una formula tecnica per chiarire in appena tre parole un concetto altrimenti complesso: nonostante il contesto macroeconomico il comparto potrà contare su crescita e creazione di valore. Questo dopo un 2022 che doveva essere l’anno del rilancio post Covid ma che...