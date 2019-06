Assignats e ghigliottine, come i mini-Bot francesi scatenarono il Terrore L’emissione di moneta fiscale, associata a una tassazione semplificata, determinò una violenta inflazione e sommosse popolari che solo la dittatura del Comitato di salute pubblica riuscì a domare imponendo invano la pena di morte per chi rifiutasse i minicertificati di Riccardo Sorrentino

Che cosa sono i minibot

L’arresto di Luigi XVI, i tumulti dei sans-culottes, l’esplosione del Terrore, i processi sommari, la ghigliottina, la caduta di Robespierre… C’è un sottile filo rosso dietro gli eventi che da quasi due secoli e mezzo forniscono a molti il pretesto per odiare la Rivoluzione francese, punto di svolta della modernità europea: la crisi degli assignats e l’iperinflazione che ne seguì. Un tema oggi di grande attualità, perché quegli strumenti finanziari somigliano molto, ma proprio molto, ai mini-Bot.

Una moneta fiscale

Gli assignats erano una forma di moneta fiscale. Furono emessi a partire dal 1789, l’anno della Rivoluzione, per finanziare uno stato già indebitato per 4-5 miliardi di lire francesi (40-50 miliardi di euro) con tassi che andavano dal 3 al 10 per cento . Il 2 novembre di quell’anno, l’Assemblea nazionale costituente decise di requisire tutte le proprietà della Chiesa, per un valore di 2-3 miliardi di lire. Non potendo Rivendere quei beni in tempi sufficientemente rapidi per finanziare lo Stato, l’Assemblea decise di emettere assignats, di taglio medio, che furono venduti ai risparmiatori francesi.



La moneta cattiva scaccia quella buona...

L’idea era di distribuire nel tempo, in moneta metallica, i ricavi delle vendite delle proprietà confiscate ai detentori di questi certificati. Nacquero quindi come strumenti di risparmio. La prima emissione da 400 milioni prevedeva certificati da 10mila lire e un tasso di interesse del 5%. L’operazione ebbe successo, ma creò nel tempo una conseguenza indesiderata. Le monete d’oro, più preziose, iniziarono a sparire dalla circolazione (mentre quelle di rame e bronzo restavano disponibili). L’Assemblea nazionale, che aveva già emesso altri assignats, decise allora nel maggio del 1791 di creare tagli più piccoli, inizialmente fino a 5 lire e poi via via fino a dieci soldi (mezza lira, 5 euro).



Entrate fiscali insufficienti

Un anno prima, il 17 aprile 1790, lo Stato aveva già trasformato gli assignats in vera e propria moneta, dal corso forzoso: a corto di liquidità, l’amministrazione francese pagava in assignats i propri crediti. La Francia rivoluzionaria non riusciva a far pagare le tasse e la sostituzione delle vecchie imposte con un’unica, semplificata impôt foncier sui redditi - una specie di flat tax ante litteram - non garantiva lo stesso livello di entrate. Al momento dell’elezione dell’Assemblea legislativa, il 3 settembre 1791, l’ammontare di assignats era ancora inferiore al valore delle proprietà confiscate: 1,1 miliardi in circolazione. Le emissioni di certificati però si moltiplicarono presto e con esse le stamperie: a settembre 1792 erano stati immessi sul mercato 1,9 miliardi di assignats, un anno dopo 4 miliardi.



Assignat monarchici e repubblicani