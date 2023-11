Assintel Digital Awards, tempo fino al 15 dicembre alle start up per partecipare al contest

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

C’è ancora tempo, per le start up innovative che lo desiderano, per partecipare all’Assintel Digital Awards 2024, il contest che ogni anno viene lanciato dal Assintel, Associazione nazionale delle imprese Ict di Confcommercio, con l’obiettivo di premiare i migliori progetti tecnologici del panorama nazionale. I termini per iscriversi e inviare i propri progetti sono stati infatti prorogati fino al prossimo 15 dicembre 2023.

Novità

Il concorso quest’anno sarà dedicato esclusivamente alle start up suddivise in tre categorie, una in più dello scorso anno: intelligenza artificiale, blockchain, cybersecurity. La scelta di queste categorie valorizza i trend di mercato, come emerso dal recente Assintel Report 2023: Ai e blockchain sono adottate o in progettazione da pochissime imprese, rispettivamente il 7% e il 2,3%, per via della loro natura ancora emergente, ma si prevedono crescite a due cifre nel futuro prossimo. La cybersecurity finalmente sta vivendo una fase più matura di consolidamento: il 65% delle imprese ha adottato servizi e soluzioni per proteggersi.La premiazione dei migliori progetti nelle tre categorie avverrà in occasione dell’Assintel Report speciale Start up previsto per aprile 2024 e in palio ci saranno servizi e/o convenzioni ideati con gli sponsor dell’Assintel Report (Grenke, Intesa Sanpaolo, Tim, Open Gate).

Loading...

Come partecipare

Le start up interessate a partecipare possono scaricare la modulistica disponibile dal sito Assintel (previa registrazione), da inviare via email (digitalawards@assintel.it). Questi i documenti richiesti: form di candidatura, presentazione progetto, video pitch e informativa della privacy. Il form di candidature prevede l’inserimento di: dati anagrafici dell’azienda, contatti della persona di riferimento, descrizione dell’attività dell’azienda nella categoria specifica del premio, sito web, indicazione stato associativo (socio/non socio), titolo progetto, abstract, elementi di innovazione, metodologie e strumenti per la realizzazione del progetto, collocazione sul mercato e messa in produzione del progetto (eventuali referenze), composizione team. La presentazione di descrizione del progetto deve invece essere in formato ppt/pdf, completa anche di elementi grafici che mostrino l’interfaccia della soluzione proposta.La lunghezza massima del video pitch è infine di massimo tre minuti con lo scopo di raccontare gli aspetti innovativi del progetto proposto.

Il podio