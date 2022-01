Assiom Forex, il 12 febbraio congresso con Visco ed evento Radiocor con Scannapieco

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Appuntamento a Parma l’11 e 12 febbraio prossimi per il ventottesimo Congresso Assiom Forex. Nell’auditorium Green Life del Credit Agricole, sabato mattina 12 febbraio, dopo l’introduzione di Giampiero Maioli (responsabile per l’Italia del Credit Agricole) e l’intervento del presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio, il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, terrà il tradizionale discorso alla platea degli operatori dei mercati finanziari. Da sempre il Forex rappresenta l’appuntamento annuale più importante per il Governatore, accanto all’Assemblea della Banca d’Italia di fine maggio. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 14,30, si terrà una tavola rotonda organizzata da Il Sole 24 Ore Radiocor, moderata da Fabio Tamburini, direttore dell’agenzia economico finanziaria, del quotidiano Il Sole 24 Ore e di Radio24. L’incontro sara’ aperto da un’intervista del Direttore a Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale della CDP. Oltre a Scannapieco, seguira’ un dibattito dove saranno presenti Ivana Bonnet (senior country officer Credit Agricole corporate e investment banking), Emanuele Orsini (vice presidente Confindustria per il credito, la finanza e il fisco), Cinzia Tagliabue (Ceo Italy Amundi) e Giovanni Tria (economista, consigliere economico ministero Sviluppo Economico, gia’ ministro dell’Economia). Il titolo dell’incontro è “Imprese al bivio tra nuova finanza e applicazione del Pnrr”. Sotto esame sul palco di Parma lo stato dell’economia dopo la pandemia, il ruolo della Cdp e delle banche nel rilancio del Paese con il supporto delle risorse fornite dall’applicazione Pnrr, il futuro delle imprese e del tessuto produttivo. L’incontro, realizzato in presenza, sara’ trasmesso sabato in diretta sul sito Assiom Forex e su ilsole24ore.com.

A causa del persistere della pandemia, quest’anno il Forex si terrà in modalità ibrida: sarà consentita la presenza alla rappresentanza istituzionale e manageriale degli istituti di credito e delle società coinvolte mentre i soci potranno seguire gli eventi live in versione digitale e interattiva. I soci di Assiom Forex possono iscriversi gratuitamente ai lavori del Congresso sul sito www.assiomforex.it/congresso2022. L’agenzia Radiocor aprira’ la propria rete informativa con una edizione straordinaria e il quotidiano dara’ ampi resoconti sull’evento. L’agenzia ha anche realizzato una guida all'evento nell’homepage sul sito ilsole24ore.com “Forex 2022” con articoli e videointerviste. Sono già sul sito un’intervista a Marco Bertotti, segretario generale di Assiom Forex, sull’impatto sulla privacy dell'euro digitale nella nostra vita quotidiana e un dialogo con il co-responsabile della commissione Fintech di Assiom-Forex, Carmine Del Rosso, sul futuro del fintech. Nella giornata di venerdi’ sono previste una ventina di conferenze e webinar a cura delle commissioni di Assiom Forex e delle banche partecipanti. Banca partner del congresso di quest’anno è il Credit Agricole che sosterrà attivamente l'evento in particolare attraverso Amundi, Caceis, Credit Agricole Vita, Credit Agricole Corporate & Investment Bank e Credit Agricole Italia (Gruppo Bancario).