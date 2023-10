Assiom Forex: 30esimo congresso con il neo-governatore Panetta il 9-10 febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Il trentesimo congresso annuale di Assiom Forex, l’associazione degli operatori dei mercati finanziari, si terrà il 9 e 10 febbraio 2024 ai Magazzini del Cotone di Genova. A comunicarlo in una nota è il suo presidente Massimo Mocio. I lavori, che inizieranno con una tavola rotonda in presenza nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio, potranno essere seguiti anche in modalità streaming. «È una grande soddisfazione – sottolinea infatti Mocio – poter annunciare che il trentesimo congresso di Assiom Forex si svolgerà, come da tradizione consolidata, totalmente in presenza, a partire da venerdì pomeriggio. Siamo inoltre particolarmente lieti di poter celebrare un anniversario importante per l’Associazione degli operatori finanziari a Genova, città di grande fervore commerciale che tra il Medioevo e l’età moderna ha contribuito alla nascita del capitalismo europeo». Il Banco di San Giorgio, infatti, attivo a Genova tra il 1407 e il 1805, durante i quattro secoli della sua esistenza ha esercitato «un ruolo determinante per il finanziamento pubblico e privato operando come uno dei primissimi istituti di deposito e prestito d'Europa e contestualmente come una delle prime ‘banche pubbliche’, antenate delle moderne banche centrali, indipendente dal governo. Sarà pertanto un grande onore per noi ricevere qui, sabato 10 febbraio, in un momento di grande sfida per la crescita e la competitività del nostro Paese, il neo-governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta nel suo primo intervento alla comunità finanziaria».



Montani (Bper): «Occasione unica per futuro più sostenibile»

Bper, in qualità di main partner del congresso, «sosterrà attivamente l’evento e collaborerà alla realizzazione di momenti di confronto altamente qualificati finalizzati a offrire un aggiornamento costante sulle tematiche di più stringente attualità, in un momento cruciale per la ripresa economica del nostro Paese e globale». «Con piacere siamo nuovamente partner di Assiom Forex in occasione della trentesima edizione del congresso annuale degli operatori finanziari. Bper Banca è oggi una realtà nazionale che vive da protagonista il proprio ruolo ed esprime un concreto impegno per la crescita e il progresso dell’intera comunità finanziaria – spiega Piero Luigi Montani, amministratore delegato di Bper – in tal senso desideriamo che questa edizione del congresso sia da tutti colta quale occasione unica per connettersi con i migliori professionisti del settore, condividere conoscenze, riflettere sui grandi cambiamenti sociali ed economici in atto e costruire ponti per un futuro finanziario più solido e sostenibile».La mattina di sabato 10 febbraio, quindi, si terrà il tradizionale discorso alla comunità finanziaria del governatore della Banca d’Italia e «l’esperienza positiva delle ultime edizioni ha altresì suggerito di mantenere comunque la fruibilità online già apprezzata dai Soci per tutti gli eventi in agenda, inclusa la tavola rotonda pomeridiana, oltre a conferenze e webinar curati dalle Commissioni di Assiom Forex e delle aziende partecipanti».