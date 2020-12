Assiom Forex, appuntamento al 5-6 febbraio per il Congresso «virtuale» Confermato (in forma digitale) anche il consueto intervento del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Focus su riforma Euribor e Fintech di Maximilian Cellino

Non sarà una sede «fisica» a ospitare il 27esimo Congresso annuale Assiom Forex. L’associazione che riunisce gli operatori finanziari ha dovuto adeguarsi ai tempi di pandemia e terrà in forma «digitale» il consueto appuntamento che culmina con il primo discorso ufficiale dell'anno del governatore della Banca d'Italia. L’evento è fissato per il 5 e il 6 febbraio prossimo, ma sarà appunto tenuto in forma online a causa dell'emergenza Covid, compreso l’intervento di Ignazio Visco, previsto per la giornata di sabato alle ore 11.30.

«Nell'incertezza in cui ci troviamo siamo certi che anche quest'anno il Congresso saprà assolvere al suo compito, ovvero unire le migliori energie del settore bancario e finanziario chiamando ciascuno ad apportare il suo prezioso contributo innovativo», ha spiegato ai giornalisti Massimo Mocio, presidente di Assiom Forex, mostrandosi fiducioso sul fatto che «l’ostacolo rappresentato dall'impossibilità di incontrarci nel modo cui siamo abituati possa comunque rappresentare un’opportunità, per molti, di arricchire il programma con nuovi stimoli e dibattiti».

Per favorire la riuscita dell’evento, organizzato da Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, Assiom Forex garantirà lo svolgimento della due giorni di lavori in modalità live; Saranno una ventina gli appuntamenti in agenda, con due approfondimenti specifici sulla riforma dell’Euribor e dei benchmark del mercato monetario attualmente in corso e più specificamente sulle tematiche fintech che la crisi legata all’epidemia ha messo in una posizione ancora di maggior preminenza . Per la prima volta, vista la situazione, i soci potranno iscriversi gratuitamente ai lavori del Congresso.

«Il buon utilizzo della tecnologia rappresenta un elemento cruciale per l'evoluzione sociale ed economica e la rete crea molteplici spazi e occasioni per dare voce a chi desideri interagire con un parterre di professionisti, che anche quest’anno saranno presenti con una numerosità addirittura maggiore rispetto alle edizioni tradizionali», si augura Mocio. Appuntamento «virtuale» al primo finesettimana di febbraio.