Visco: debito giù al 150% a fine 2021, meglio del previsto

11:54 Visco: inflazione è una tassa, aumentati i rischi variazione al rialzo

L'inflazione è "sostanzialmente una tassa" e un freno per l'economia e nell'eurozona è ai massimi dall'avvio dell'Unione monetaria. Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia e membro del Consiglio direttivo della Bce, segnala che alla luce del balzo dei prezzi energetici "che verrà riassorbito in gran parte nel 2023" il rischio "di un disancoraggio delle aspettative e di avvio di rincorse tra prezzi e salari, di cui pure al momento non vi è evidenza, vanno attentamente monitorati". L'incremento dei costi, aggiunge, non deve trasformarsi in una prolungata spirale inflazionistica. Visco, nell'intervengo al congresso degli operatori finanziari Assiom Forex, aggiunge che il quadro alla base dell'orientamento di Francoforte "al momento non ritengo sia cambiato anche se va riconosciuto che per il breve termine sono aumentati i rischi di variazioni più alte dei prezzi al consumo e di minore dinamica dell’attività produttiva". Visco aggiunge che "in ogni caso, la principale risposta all’aumento del livello dei prezzi dell’energia – un evidente, inatteso, shock di offerta – non dovrebbe provenire dalla politica monetaria, specialmente in assenza di una rincorsa tra salari e prezzi e in presenza di aspettative di inflazione che restano saldamente ancorate all’obiettivo della banca centrale". E' invece la politica di bilancio che può contrastare gli effetti inflattivi dei costi dell'energia compensando, almeno in una certa misura, la perdita di reddito disponibile e contenendone gli effetti sull’economia.