Assiom Forex, gli Stati Generali degli istituti di credito italiani C'e tutto il gotha del banking italiano ad ascoltare il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco al tradizionale appuntamento dell'Assiom Forex, che quest'anno fa tappa a Brescia di Luca Davi

C'e tutto il gotha del banking italiano ad ascoltare il governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco. Al tradizionale appuntamento dell'Assiom Forex, che quest'anno fa tappa a Brescia, sono presenti al completo i vertici di Ubi, dalla presidente Letizia Moratti al Ceo Victor Massiah, che oggi fanno gli onori di casa ospitando l'evento.

In platea c'è tutta la prima linea di Banca d'Italia e dell'Abi, con il presidente Antonio Patuelli in prima fila. Accanto a lui i presidenti di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e UniCredit, Cesare Bisoni. Così come l'intera top linea di Banco Bpm, a partire dal ceo Giuseppe Castagna al presidente in pectore Massimo Tononi, che verrà nominato formalmente il prossimo aprile in occasione del rinnovo del board.

Presenti anche i vertici delle altre banche medie. Mps è rappresentata dalla presidente Stefania Bariatti mentre per Bper Banca ci sono il ceo Alessandro Vandelli e il presidente Pietro Ferrari. Tra le banche medio-piccole, spiccano i vertici Banca Popolare di Sondrio (l'ad Mario Pedranzini) e di Banca Sella.

Nelle prime file siedono anche il presidente di Bnl-Bnp Paribas Luigi Abete, il ceo del Credit Agricole Italia, Giampiero Maioli.

Folta anche la componente istituzionale, come detto. Tra i rappresentanti di Bankitalia, il direttore generale Daniele Franco, i vicedirettori Luigi Federico Signorini, Alessandra Perrazzelli e Piero Cipollone assieme al capo della Vigilanza Paolo Angelini.