Assisi centro di gravità per un’economia attenta all’ambiente e all’uomo

Il Manifesto di Assisi sottolinea che in presenza di politiche serie e lungimiranti è possibile azzerare il contributo netto di emissione dei gas serra entro il 2050. Questa sfida può contribuire in maniera decisiva a rinnovare la missione dell’Europa dandole forza e centralità, rendendola un punto di riferimento per le nuove generazioni e per il mondo. E può vedere un’Italia in prima fila. Del resto, già oggi in molti settori, dall’industria all’agricoltura, dall’artigianato ai servizi, dal design alla ricerca, siamo protagonisti nel campo dell’economia circolare e sostenibile. Siamo, ad esempio, primi in Europa come percentuale di riciclo dei rifiuti prodotti. Parte della nostra economia è sempre più verde. Questa Green economy rende più competitive le nostre imprese e produce posti di lavoro affondando le radici, spesso secolari, in un modo di produrre legato alla qualità, alla bellezza, all’efficienza, alla storia delle città, alle esperienze positive di comunità e territori.

L’Italia è più forte quando fa l’Italia, quando non smarrisce il proprio sapere nato e cresciuto all’ombra dei campanili. Molti nel mondo imprenditoriale, creativo, tecnologico e culturale sanno che valori e coesione sociale non sono un “lusso” ma un elemento essenziale della nostra identità e un formidabile fattore di sviluppo in grado di coniugare empatia e tecnologia.

Secondo i dati del Rapporto Green Italy della Fondazione Symbola e di Unioncamere tantissime imprese investono in ambiente e sostenibilità. Sono state 432mila negli ultimi cinque anni e sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Sono oramai 3,1 milioni gli occupati green, con un aumento di 100mila nel 2018.

Parte da Assisi il 24 gennaio un percorso impegnativo ed entusiasmante. Difficilissimo ma praticabile, se entra in campo quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l’intelligenza umana, se ci si muove insieme. Una “riflessione gioiosa e drammatica” ci verrebbe da dire pensando alle parole della Laudato Si’. L’Italia del Manifesto è pronta a mobilitarsi, ad avviare azioni concrete, a rafforzare quelle già in corso. A contribuire, nei limiti delle sue possibilità, a costruire, come dice il Manifesto, un mondo più sicuro civile e gentile.