Assisi: la crisi climatica si combatte con una società a misura d’uomo È una nuova alleanza che tesse una rete tra economia, cultura e ricerca di Nicoletta Cottone

Il Manifesto di Assisi sarà la risposta italiana per combattere la crisi climatica. All’appuntamento al Sacro Convento di Assisi rappresentanti di istituzioni, mondo economico, politico, religioso e della cultura. Obiettivo: rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo. Nel Salone Papale del sacro convento di Assisi sono attesi il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il presidente Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni.

I promotori

Il Manifesto è stato promosso dal presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, dal Custode del Sacro Convento di Assisi padre Mauro Gambetti, dal direttore della rivista San Francesco padre Enzo Fortunato, dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini, dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, dall’amministratore delegato Enel Francesco Starace, e dall’amministratore delegato di Novamont Catia Bastioli.

Nuova alleanza fra economia, cultura e ricerca

«Quello del 24 gennaio ad Assisi - ha sottolineato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e Padre Enzo Fortunato, direttore rivista San Francesco – è un appuntamento a misura d'uomo. Il Manifesto di Assisi è una nuova alleanza che tesse una rete tra economia, cultura e ricerca con il contributo delle migliori energie tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, religiose e culturali del Paese. Affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società “abitabile”, green e per questo più capaci di futuro».

Starace (Enel): da modelli di business sostenibili calore di lungo periodo

«L’evoluzione tecnologica - ha detto Starace - ha messo a disposizione gli strumenti necessari per decarbonizzare i settori industriali e le attività quotidiane. L’esperienza di Enel - ha aggiunto - ha dimostrato come l’adozione di una strategia e di un modello di business sostenibili non sia soltanto un bene per l’ambiente, ma anche per la creazione di valore di lungo periodo».

Bastioli (Novamont): sperimentare soluzioni nuove con spirito pionieristico

«Il manifesto parla di coraggio - ha spiegato Bastioli - inteso come abilità collettiva nello sperimentare - con umiltà e spirito pionieristico - soluzioni nuove con spirito pionieristico e costruttivo in una logica di learning by doing, nella consapevolezza delle interconnessioni fra crisi climatica, condizioni del suolo, biodiversità, cibo, inquinamento coesione sociale e territori. Non abbiamo alternative a un approccio basato sulla volontà di costruire insieme».