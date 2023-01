«Garantiremo l’assistenza a 3 milioni di anziani e troveremo più fondi per la riforma»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«L’Italia è la prima nazione in Europa e la seconda nel mondo dopo il Giappone per numero di anziani: realizzare politiche integrate sociosanitarie è un'emergenza non più rinviabile anche considerando che già oggi gli over 65 sono 14 milioni e i non autosufficienti sfiorano i 3 milioni, per avviarsi a quota 5 milioni nel 2030. Va ridisegnato il complesso dei servizi utili a dare conforto a queste persone che inevitabilmente avranno bisogno di cura e assistenza e il Governo Meloni ha intenzione di farlo di concerto con tutti i ministeri competenti. È un grande disegno, di cui per il momento abbiamo tracciato la cornice, che sarà riempita di contenuti in un’ottica finalmente di Legislatura e con il supporto degli altri attori istituzionali e delle organizzazioni sul territorio».

Maria Teresa Bellucci, prima viceministra al Lavoro e Politiche sociali con delega a Povertà, Inclusione sociale, Terzo settore e immigrazione è tra gli artefici del Ddl delega per gli anziani approvato il 19 gennaio. Un testo che attua il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Loading...

Cosa cambia rispetto alla versione adottata dal Governo Draghi?

Allora era stato gettato un primo seme ma quel testo era nato a Palazzo Chigi al di fuori dei dicasteri competenti e forse anche nella consapevolezza che l'esecutivo non avrebbe potuto realizzarlo. Nel nostro Ddl permane l'attenzione all'integrazione sociosanitaria e a figure come i caregiver, ma noi abbiamo voluto rendere più intelligibili e coordinate le misure, dettagliando il riferimento ad aspetti importanti come il cohousing e il turismo. Inoltre abbiamo inserito temi come le cure palliative e l’hospice. Poi è chiaro che questa è una delega in cui si traccia il perimetro: in Parlamento potrà essere perfezionata e migliorata - tanto più che il tema non è certo divisivo – e poi troverà la messa a terra con i decreti attuativi a fine 2023.

Tra le priorità c'è l'Assistenza domiciliare agli anziani, per cui l'Italia è ancora fanalino di coda