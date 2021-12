Assistenza sanitaria, Assidai presenta a Connext il Prodotto Unico per i dirigenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Assidai, Fondo sanitario integrativo non profit di emanazione Federmanager, sarà presente a Connext 2021, l'incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria organizzato per rafforzare l'ecosistema del business in una dimensione di integrazione orizzontale e verticale, di contaminazione con il mondo delle startup e di crescita delle filiere produttive. L'evento si svolge il 2-3 dicembre 2021 a Milano presso l'innovativo spazio di MiCo Milano Congressi.

Tutela della salute

Assidai sarà parte di uno dei quattro driver tematici identificati e lanciati da Connext con uno sguardo al futuro e come base per la crescita delle imprese. Driver riassumibili in quattro formule chiave: Fabbrica Intelligente, Le Città del Futuro, Pianeta Sostenibile e Persone, Scienze della Vita, Progresso. Assidai ricade in quest'ultima categoria: del resto, si sottolinea nel sito di Connext, la tutela della salute è l'asse portante della sostenibilità economica e sociale italiana.In particolare,

L’assistenza sanitairia per i dirigenti

Assidai organizza uno specifico evento – in calendario oggi, 2 dicembre, dalle 17 alle 18 – dal titolo “Il nuovo volto dell'assistenza sanitaria per i dirigenti”, in cui presenterà una nuova opportunità per le aziende industriali: aderire al Prodotto Unico Fasi-Assidai, “una copertura sanitaria fortemente innovativa, che integra e completa, pressoché totalmente, il rimborso delle prestazioni previste dal Nomenclatore Tariffario Fasi, - sottolinea il Fondo - offrendo così un'assistenza sanitaria completa ai dirigenti in servizio”. Ne discuteranno Caterina Miscia (direttore generale Fasi), Marco Rossetti (direttore generale Assidai), Fabio Baiocco (responsabile network sanitario IWS), con la testimonianza di Tiziana Rosato, direttore Human Resources Missoni, azienda che ha adottato il Prodotto Unico già dall'anno scorso. Sul sito ufficiale tutte le informazioni per partecipare all'evento: connext.confindustria.it