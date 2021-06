Assobirra: il fatturato 2020 ha perso 1,6 miliardi, tornati indietro di 4 anni

Per quanto riguarda i piccoli birrifici che producono meno di 50 mila ettolitri e che hanno sofferto in misura maggiore nell'ultimo anno, Assobirra si è fatta promotrice in Parlamento di proposte emendative mirate a semplificazione e fiscalità agevolata che, come ha sottolineato Matteo Minelli, vicepresidente con delega proprio ai birrifici artigianali, «sono la ricetta giusta per mantenere vive e soprattutto far crescere tante realtà imprenditoriali del comparto che in questi anni hanno contribuito attivamente alla crescita e allo sviluppo della filiera e della cultura birraria nel nostro Paese».

Un anno dunque da dimenticare in fretta per la birra italiana il 2020, tuttavia diversi sondaggi d'opinione effettuati nell'ultimo anno hanno confermato un crescente legame tra gli italiani e la birra scelta per i suoi ingredienti semplici e naturali e per la varietà di gusti e di tipologie che offre. «La birra non solo si è confermata bevanda da pasto per eccellenza – ha concluso il presidente di Assobirra Michele Cason – ma vero e proprio catalizzatore di connessioni e protagonista indiscussa di momenti di socialità. Al di là, quindi, del quadro difficile che emerge dalla lettura dei dati del nostro Annual Report 2020, crediamo sia indispensabile ricostruire sin da subito le premesse per dare nuovo impulso al potenziale di sviluppo italiano».