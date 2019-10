Assocaaf accelera la crescita con hi-tech e formazione di R.E.

1' di lettura

Assocaaf punta su hi tech e formazione, e cresce in Lombardia. «Stiamo sviluppando con una start up presente nell’incubatore SpeedMiUp dell’Università Bocconi di Milano - spiega Floriano Botta, presidente Assocaaf - al quale partecipano anche la Camera di commercio e il Comune di Milano, un progetto pilota di ricerca e sviluppo. Parlare di R&D per un Caf è veramente una innovazione, dedicheremo risorse economiche e umane importanti per sviluppare la cosiddetta Taxtech industry, rendendola applicabile al nostro modello di business».

Prevista poi l’apertura di nuovi uffici nei luoghi dove le aziende sono sempre più presenti. «Si pensi ai parchi tecnologici in Lombardia come Como, Pavia, Lodi, Varese, Cremona e alle aree territoriali che ruotano intorno a queste realtà»aggiunge Botta.

Inoltre «il capitale umano è per noi un investimento importante che va di pari passo all’innovazione tecnologica; abbiamo sempre posto una particolare attenzione ad una formazione di alto livello del personale» aggiunge Botta. L’Off Site, incontro tra tutte le sedi Assocaaf, è un appuntamento annuale che rafforza le competenze del personale. L’edizione 2019 si è svolta dal 9 al l’11 ottobre a Stresa. Assocaaf, nato nel 1993,è il primo centro di assistenza fiscale di espressione confindustriale, elabora circa 160mila dichiarazioni dei redditi (730), offre il servizio a più di mille aziende.