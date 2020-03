Assocaaf rinnova la presenza nell’Innovation Hub ComoNext

Con la campagna fiscale 2020, Assocaaf ha deciso di ampliare la sua presenza sul territorio lombardo. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, infatti, Assocaaf ha in programma di rilanciare il suo sportello presso ComoNExT - Innovation Hub a Lomazzo, offrendo anche ai cittadini lariani la possibilità di usufruire dei suoi servizi.

Assocaaf con più di 2mila aziende assistite e più di 150mila dichiarazioni dei redditi elaborate, è il più grande caf nazionale di espressione confindustriale. Su Como e provincia eroga il servizio a più di 60 imprese tra le più rappresentative del panorama imprenditoriale locale e multinazionali insediate sul territorio. A febbraio è stata inaugurata una nuova sede a Varese.

L’obiettivo che si è posto la società: estendere la presenza capillare sul territorio per essere più vicini, sia alle imprese che alle persone.

«Essere presenti in questo digital innovation hub - dice Floriano Botta, presidente Assocaaf - è per noi un passo del tutto naturale. Condividiamo infatti l'idea di proiezione verso il futuro e la scommessa nello sviluppo di nuovi servizi e di nuovi strumenti per attuarli. L'anno scorso abbiamo deciso di sperimentare la nostra presenza, dedicandoci alle imprese insediate nel parco e ai loro dipendenti. Quest'anno ampliamo la platea di chi può usufruirne, aprendo le porte della nostra sede ai cittadini».

I clienti avranno a disposizione tutti i nuovi servizi messi in campo da Assocaaf nell'ultimo anno. Presenza fisica, innovazione tecnologica, insediamento sul territorio e dematerializzazione, qualità del servizio attraverso l'investimento sul capitale umano, identificano la strategia Assocaaf.