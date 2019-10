Associato anche con posizione individuale di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Un’altra questione non affrontata nelle recenti circolari dell’agenzia delle Entrate (in particolare, la 17/E e la 20/E rispettivamente dei mesi di agosto e settembre 2019) pubblicate in tema di Isa, è quella che attiene all’applicazione del regime premiale quando sia l’associazione partecipata che il professionista associato sono contribuenti autonomamente soggetti a Isa in quanto titolari ognuno rispettivamente di singole partite Iva.

In questo caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, il regime premiale deve operare separatamente in relazione alla posizione dei singoli soggetti professionali. Quindi da un lato l’associazione professionale con il suo punteggio maturato ai fini Isa, e dall’altro l’associato in relazione però solo alla propria partita Iva individuale con il relativo voto attribuito dal sistema.