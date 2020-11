Assoimmobiliare: puntare su rigenerazione, infrastrutture e misure fiscali Le sfide immobiliari si misurano sui trend demografici, i bisogni sociali e la riqualificazione delle periferie. Tutti fenomeni amplificati dall’emergenza Covid di Adriano Lovera

«L’imperativo di oggi è puntare sulla rigenerazione delle città. Sono queste, a livello globale, al centro delle grandi sfide che riguardano i trend demografici, i bisogni sociali come l’accesso a locazioni accessibili, la necessità di nuove infrastrutture e di riqualificazione delle periferie. Tutti fenomeni accelerati e amplificati dall’emergenza Covid». Questo in sintesi il messaggio di Silvia Maria Rovere, presidente di Assoimmobiliare (Confindustria), nel corso dell’intervento di apertura dell’assemblea annuale dell’associazione.

Non le città in senso astratto, ma il loro patrimonio immobiliare va messo in cima all’elenco delle priorità della politica e della pianificazione del territorio. «Un patrimonio - ha ricordato Rovere - che rappresenta il 60% del risparmio delle famiglie italiane».

Gli edifici, su scala europea, sono anche al centro degli obiettivi legati alla transizione green su cui verte buona parte degli sforzi dell’Ue. In modo particolare, il progetto “Renovation Wave” che prevede potenzialmente di riqualificare 35 milioni di stabili entro il 2030, operazione che potrebbe stimolare fino a 160.000 nuovi posti di lavoro nel settore delle costruzioni.

«La rigenerazione urbana rappresenta non solo una straordinaria occasione per ripensare le nostre città e rimettere al centro il benessere delle persone, ma anche una grande opportunità di rilancio economico per il Paese» secondo Silvia Rovere. Assoimmobiliare stima che, in un quadro di rilancio dell’economia italiana, la rigenerazione possa portare a un effetto moltiplicatore del Pil addirittura di 1 a 3.

Per il nostro Paese, a fronte di una pianificazione puntuale, le risorse non dovrebbero certo mancare dal momento che siamo i destinatari della fetta maggiore dei fondi europei del Recovery Plan. In quest’ottica, Assoimmobiliare ha presentato al Governo una serie di proposte finalizzate all’attuazione di interventi prioritari che favoriscano gli investimenti pubblici e privati, in particolare modo quelli destinati a elevare la classe energetica e la sicurezza antisismica degli edifici esistenti, e promuovere la locazione abitativa. Tra queste misure: l’introduzione di incentivi per il recupero delle aree dismesse; la sospensione dell’Imu per gli immobili oggetto di recupero; la creazione di un Fondo di garanzia pubblico per agevolare l’accesso ai finanziamenti di riqualificazione; la revisione dell’Iva e delle altre imposte dirette e indirette per far diventare l’asset class residenziale in locazione un investimento appetibile per gli istituzionali.