Assolombarda, Boccia: piano infrastrutturale da 170 miliardi. Conte: insieme per vera svolta Un minuto di silenzio in ricordo di Squinzi, Bonomi: «Ciao Giorgio, ci mancherai». L'assemblea accoglie con una standing ovation l'arrivo del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Conte: stop a Iva evita rincaro da 542 euro a famiglia

L’assemblea generale di Assolombarda si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare l'ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, deceduto il 2 ottobre all'ospedale San Raffaele di Milano. «Ciao Giorgio, ci mancherai....grazie», ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bomoni aprendo i lavori. Al Teatro alla Scala di Milano la platea degli imprenditori ha accolto con una standing ovation il Capo dello Stato Sergio Mattarella , colui che secondo il sindaco di Milano Beppe Sala è stato «un’ancora di salvezza per il mondo imprenditoriale« milanese e lombardo. All’assemblea, aperta da ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

«Per l’abbattimento del cuneo fiscale servono 13-14 miliardi», ha detto il presidente Assolombarda Bonomi, secondo il quale non sono sufficienti i «pochi miliardi» previsti dalla Nadef varata dal governo. Invece di «chiedere più deficit che fa incrementare il debito pubblico», ha detto il numero uno di Confindustria Boccia, «l’Italia deve proporre agli altri Paesi dell’Ue un grande piano di investimenti infrastrutturali da 1.000 miliardi di euro, di cui 100 per l'Italia». Il premier Conte ha parlato della «guerra dei dazi» che «cista mettendo a dura prova» e ha assicurato: ««Faremo di tutto per limitare i danni». E ha parlato dell’obiettivo di «un green new deal» per il quale nella legge di bilancio ci saranno «due nuovi fondi di investimento da almeno 50 miliardi per la rigenerazione urbana, la riconversione energetica, l'incentivo all'uso di fonti rinnovabili». «Lavoriamo fianco a fianco per imprimere una vera svolta all’Italia, le nostre porte sono aperte», ha detto poi rivolto alla platea degli imprenditori. Parole che hanno suscitato la soddisfazione di Bonomi: «Credo che il presidente del consiglio sia stato molto chiaro, da detto che le porte del Governo sono sempre aperte».

Dopo l’inno d’Italia, il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha preso la parola per ricordare «Giorgio Squinzi, un grande amico, un grande imprenditore. Lo ricordiamo alla Scala dove era componente del cda. Noi non lo dimenticheremo mai. Ciao Giorgio, ci mancherai...grazie». Bonomi ha avvertito che per il taglio del cuneo fiscale «no bastano i pochi miliardi» indicati nella Nadef varata dal governo.

Boccia: piano infrastrutturale da 170 miliardi

Il grande piano infrastrutturale proposto da Confindustria «attiverebbe milioni di posti di lavoro», ha detto Boccia, e a questo «si aggiungerebbero i 70miliardi già in dotazione all'Italia per un piano da 170 miliardi di dotazione infrastrutturale che, collegando territori, include le persone e, creando lavoro, determina la coesione sociale». «Questa è la visione che l'industria italiana porta all'attenzione della politica», ha aggiunto il presidente degli industriali, secondo il quale «non ci devono essere scambi con la politica» serve «più crescita e meno debito pubblico» e «bisogna quindi ripartire dai valori fondamentali, da una chiara idea di società con persone al centro della società e imprese al centro dell'economia». Anche Boccia ha ricordato Squinzi, «un grande imprenditore con la dedizione al lavoro».