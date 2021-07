Assolombarda, Spada: «Ripartire non basta, riforme e investimenti per il futuro»

Rigenerazione che può comunque partire da una base solida, da un’industria che ha saputo reagire alla crisi contenendo le perdite, mentre nei servizi la sofferenza è stata maggiore.

Ed ecco perché su Miano occorre un rilancio, mettendo in campo nuove capacità progettuali, sfruttando le sinergie tra pubblico e privato, come avviene ad esempio proprio nell’area ex-Falck.

Il lavoro non si crea per decreto

A cambiare dovrà essere anche l’approccio al mercato del lavoro, spostando il focus dall’occupazione all’occupabilità, spostando sulle politiche attive parte delle risorse oggi utilizzate per il reddito di cittadinanza, «che va riportato alla sua funzione originaria di contrasto alla povertà».

In un quadro così difficile, aggiunge, non aiuta un mercato del lavoro ingessato per troppo tempo dal blocco dei licenziamenti. I posti di lavoro non si creano per decreto ma con lo sviluppo e la crescita delle aziende. «Sia chiaro - spiega - noi imprenditori non vogliamo il Far West ma regole intelligenti e un confronto continuo con le parti sociali».

Superare vincoli del decreto Dignità

Riforma degli ammortizzatori sociali e superamento dei vincoli introdotti dal decreto Dignità sono le traiettorie suggerite per rilanciare l’occupazione.