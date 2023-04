Assolombarda, uova di Pasqua contro contro povertà e leucemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mentre il Misery Index di Confcommercio oggi registra tassi di disagio economico delle famiglie italiane ancora elevati, con pressioni su consumi e riduzione di accesso a beni e servizi, il mondo della società civile e delle associazioni moltiplica le iniziative di solidarietà sul territorio. Fra queste, l'Advisory Board Assolombarda per il Sociale, presieduto dall'imprenditrice Gabriella Magnoni Dompé, ha promosso una doppia iniziativa rivolta ai più piccoli.

È stata avviato il progetto “Un doppio sorriso per una Pasqua solidale”, volto a sostenere concretamente l'Associazione “Comitato Maria Letizia Verga”, che ha sede a Monza, da sempre impegnata nella lotta contro la leucemia del bambino e nel raggiungere traguardi di cura sempre più alti per migliorare la vita dei piccoli affetti da questa grave patologia.Per l'occasione, infatti, l'Advisory Board Assolombarda per il sociale acquisterà dal “Comitato Maria Letizia Verga” centinaia di uova pasquali proprio con l'obiettivo di supportare il grande lavoro dell'Associazione unito all'impegno dei genitori, dei volontari, dei ricercatori e dei sanitari impegnati in questa causa comune. Ma non solo: la doppia valenza sociale dell'iniziativa si compie nella scelta di destinare le uova di cioccolato a quattro tra chiese e realtà del territorio (Rete Pane e Rose, progetto promosso da Casa del Volontariato di Monza; Basilica del Santissimo Salvatore, Pavia; San Michele Arcangelo e Santa Rita, Milano Corvetto, Chiesa S. Alberto Vescovo, Lodi), che si prendono cura di tante famiglie che vivono particolari situazioni di disagio. I doni saranno consegnati ai bambini, per far vivere loro come meritano la Pasqua. «L'iniziativa che abbiamo promosso per la Santa Pasqua assume un doppio valore sociale, lo stesso che contraddistingue, da sempre, i nostri progetti e che considero la cifra distintiva dell'impegno dell'Advisory Board - ha dichiarato Gabriella Magnoni Dompé, presidente dell'Advisory Board Assolombarda per il Sociale -. Da un lato, sosteniamo una realtà del territorio che opera per restituire un sorriso a bambini impegnati in una grande prova; dall’altro, offriamo un dono a chi, pure a causa della difficile congiuntura che colpisce le famiglie, fatica a vivere la Pasqua come una occasione di gioia. Non può lasciarci indifferenti la difficoltà e la sofferenza, siano esse legate alla salute o a una particolare condizione di disagio. Ce lo impone lo spirito lombardo e ambrosiano delle nostre imprese, votato storicamente alla solidarietà»