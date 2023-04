Assomarinas chiede al Governo un patto per i porti turistici

Disciplina concessoria ad hoc

Per un pieno rilancio degli investimenti nella portualità turistica italiana, poi, sottolinea il numero uno di Assomarinas, «occorrono ancora chiare prese di posizione governative, come richiesto anche da Confindustria nautica: una disciplina concessoria specifica, che integri l’attuale dpr 509/97 e, in particolare, l’articolo 10 per la rimodulazione delle concessioni esistenti; e una quantificazione dei canoni demaniali che riconduca il settore al precedente dm 343/98, che teneva conto dei tempi morti di realizzazione e restauro di una struttura portuale turistica».

Ci vuole anche, prosegue, «un provvedimento normativo di saldo e stralcio che consenta di concludere i lunghi contenziosi ancora in corso in materia di canoni non predeterminati, sorti dopo l’introduzione dei nuovi canoni della legge 296/2006, commi 251 e 252».

Nuove regole sui dragaggi

Secondo Perocchio, poi, «troppi porti turistici sono ancora strangolati dalle procedure di approvazione e svolgimento dei dragaggi, nonostante le quantità di sedimenti trattate siano irrisorie e pulite e meritino una disciplina di immediata semplificazione».

Infine, nell'ambito del Pnrr, conclude Perocchio, «vanno riservati espressamente maggiori fondi agli investimenti caratteristici delle nostre imprese portuali turistiche: il rafforzamento delle dighe foranee e dei frangiflutti galleggianti per far fronte ai cambiamenti climatici, la sostituzione dei pontili ed il potenziamento degli impianti elettrici, la copertura delle aree comuni con pannelli fotovoltaici, l’ammodernamento delle attrezzature per l’assistenza alle imbarcazioni e il potenziamento delle connessioni telematiche».



