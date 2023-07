Assopellettieri, prima donna al vertice: Claudia Sequi è presidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Assopellettieri ha una nuova presidente, eletta il 25 luglio dall’assemblea dei soci: è Claudia Sequi, 55 anni, vicepresidente dell’azienda di famiglia, Pelletterie Claudia di Pontassieve (Firenze). Prende il posto di un altro imprenditore fiorentino, Franco Gabbrielli, alla guida dell’associazione aderente a Confindustria Moda dal 2019.

Claudia Sequi, prima donna al vertice di Assopellettieri, era già da anni nel consiglio generale dell’associazione. Il programma che la neo presidente ha illustrato ai soci ricalca la linea del predecessore, puntando su formazione (il settore pelletteria ha bisogno di manodopera qualificata che non trova sul mercato), sostenibilità, internazionalizzazione, dialogo con le istituzioni e attenzione sia alle aziende che lavorano per i brand sia a quelle che producono borse e portafogli a marchio proprio o per le catene distributive.



Tutti questi argomenti – annuncia un comunicato – verranno approfonditi nel corso degli “Stati generali della pelletteria italiana”, organizzati da Assopellettieri con Ambrosetti il prossimo 17 ottobre a Firenze, area che ormai ha conquistato la leadership nella pelletteria di lusso. È qui che i grandi marchi hanno insediato le proprie manifatture di borse o le stanno costruendo (come Yves Saint Laurent, Balenciaga, Tod’s, Louis Vuitton), ed è qui che si concentrano i terzisti che producono per loro.

Produzione in calo e caute previsioni

Dopo l’euforia post-Covid, l’industria della pelletteria nel 2023 sta attraversando una fase di rallentamento: nei primi tre mesi dell’anno (dati Assopellettieri) l’export è cresciuto del +12,6% in valore ma la produzione industriale ha segnato -2,3%, per ridursi ancor più in aprile e maggio; la raccolta ordini è meno brillante; le previsioni degli imprenditori per i prossimi mesi sono caute, condizionate da inflazione, guerra in Ucraina, minor slancio del commercio mondiale.«Siamo in un momento cruciale per le nostre aziende – afferma la presidente Sequi - e sento molto forte la responsabilità di proseguire il percorso e i progetti avviati dalla presidenza Gabbrielli. Per me sarà molto importante il concetto di squadra. Non navighiamo certo in acque tranquille, ma remando tutti insieme possiamo provare a fronteggiare i venti avversi».

La squadra della nuova presidente

La squadra della neo presidente sarà formata da quattro vicepresidenti: Stefania Orselli, global people & labour law industrial-relations director di Gucci, che si occuperà dei rapporti con le istituzioni e i sindacati; Stefano Giacomelli, amministratore delegato di Tivoli Group rappresenterà i grandi produttori per i brand; Riccardo Braccialini, amministratore delegato di Pelletteria Fiorentina Montecristo è delegato ai rapporti con Confindustria e Confindustria Moda; Carlo Briccola, plant director dello stabilimento di Olgiate Comasco di Bric's Valigeria Fine, punto di riferimento per i giovani imprenditori e il settore travel.