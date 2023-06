Assoreti, Doris :«Consulenti, difendiamo il modello e più spazio ai giovani»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Dobbiamo proteggere e valorizzare un modello che ha dimostrato di saper funzionare molto bene negli ultimi dieci anni, per i consulenti, per gli intermediari e soprattutto per i clienti. Anche per questo motivo occorre creare le condizioni migliori per favorire il ricambio generazionale all’interno del settore e per rendere meno complesso l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo della consulenza». Nelle parole di Massimo Doris non si avverte la sola volontà di consolidare le posizioni guadagnate...