Assoreti-Enel Foundation, accordo di collaborazione per formare i consulenti

2' di lettura

Assoreti ed Enel Foundation insieme per formare i consulenti finanziari sulle tematiche Esg. È quanto sarà annunciato al Salone del Risparmio, nel corso della conferenza organizzata da Assoreti (si terrà il 15 settembre) che è l’associazione a cui aderiscono in Italia le società di consulenza per gli investimenti.

«Assoreti è da tempo impegnata su queste tematiche – spiega Paolo Molesini, presidente dell’associazione – e siamo convinti che la capacità sana del settore di trasformare risparmio in investimenti sostenibili passi anche attraverso la formazione strutturata all’uopo dei consulenti finanziari, tenuti in particolare ad educare i clienti su questi temi, a sensibilizzarli, a fare cultura in materia».

A tal proposito il presidente di Assoreti sottolinea l’importanza dell’accordo con Enel Fondation: «Su tale fronte, con Enel Foundation, stiamo avviando una collaborazione che annunceremo insieme in occasione della nostra conferenza al Salone del Risparmio». E aggiunge: «Il progetto mira ad integrare l’offerta formativa, sostenibile e certificata di Assoreti Formazione con le sue riconosciute competenze anche internazionali in materia, sia per gli attuali consulenti finanziari ma anche, grazie alle collaborazioni già attive con numerosi istituti universitari, per quei giovani talenti che vogliano intraprendere questa professione con l’obiettivo di garantire competenze sempre di alto livello, in linea con le richieste del mercato, favorendo al contempo il ricambio generazionale del settore, un maggiore equilibrio dei generi, una società sana, un futuro sostenibile».

Una partnership importante perché consentirà una sorta di accelerazione sulla formazione Esg dei consulenti finanziari e, di conseguenza, un maggior coinvolgimento della loro clientela sulle tematiche della sostenibilità.

All’evento del 15 settembre saranno presenti oltre a Molesini, anche Carlo Papa, managing director di Enel Foundation e Angelo Riccaboni, presidente della Fondazione Prima.