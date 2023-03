Assorologi, nel 2022 acquisti di segnatempo oltre i 2 miliardi. Ritorna lo shopping in negozio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il 2022 ha registrato dei segnali positivi per il mercato degli orologi da polso in Italia che, con un valore di 2,03 miliardi di euro, ha segnato il +9% sul 2021: un dato che si avvicina molto ai 2,09 miliardi di euro registrati nel 2019, l'ultimo anno “normale” prima dell'arrivo della pandemia che, ovviamente, aveva influenzato i risultati del 2020 e del 2021.

Questi sono i numeri più evidenti stimati da Assorologi insieme a Gfk Italia e ottenuti incrociando i dati dell'indagine mensile, che la stessa Gfk Italia effettua sui punti vendita (retail panel), quelli dell'annuale studio commissionato da Assolorogi all'istituto di ricerca sulle abitudini di acquisto di orologi del consumatore finale (consumer panel) e quelli dell'interscambio con l'estero di Istat e della Fédération de l'Industrie horlogère suisse.

Loading...

Guardando i dati del consumer panel 2022, il numero di pezzi acquistati in ogni canale (5,5 milioni) è in diminuzione del 5,6% sul 2021, ma cresce del 3,9% a valore toccando i 1,4 miliardi di euro (il prezzo medio è salito da 219,3 a 246,7 euro). Per il retail panel, invece, sono 4,3 milioni i pezzi venduti (-5,8%) con aumento del 6,5% a valore per un totale di 1,30 miliardi di euro. Riguardo i canali di vendita, arretra l’online (36,4% contro il 38,4% del 2021 a quantità e 25,7% contro il 27,2% del 2021 a valore), mentre si consolida quello fisico (63,6% a quantità, 74,3% a valore), con un confortante ritorno del canale orologerie/gioiellerie, sia tradizionali sia all'interno dei centri commerciali, che valgono il 47,2% a quantità e il 74,3% a valore. Inoltre, emerge che i consumatori hanno scelto i propri orologi guidati per il 32% dal design, per il 29% dal brand e per il 24% dal prezzo.

Watches and Wonders, le più interessanti novità dell'industria del tempo Photogallery33 foto Visualizza

«Siamo lieti di osservare il trend di crescita a valore del mercato e soprattutto il consolidamento e la ripresa del canale fisico, che inverte il trend di crescita dell'online dopo tre anni di espansione drogata dalla crisi pandemica», ha commentato Marcello Borsetti, nuovo presidente di Assorologi. Buone sensazioni per quest'anno emergono dalle intenzioni di acquisto: il 9,8% contro il 7% del 2022. Infine, la ricerca riporta che il numero di smartwatch venduti nel 2022 è stato di circa 2,3 milioni (il 37,8% online, il 26% in negozi di elettronica e solo il 3,3% nelle orologerie tradizionali). «Il mercato ha recuperato sostanzialmente i valori pre-covid grazie a una dinamica positiva delle fasce premium e ha evidenziato una marcata ripresa del canale orologerie, che rappresenta un imprescindibile presidio di professionalità e competenza - nota Borsetti -. Il 2023 non sarà facile per ragioni che non dipendono dal nostro mercato, ma confidiamo di confermare i trend del 2022».