Asstel: «Contratto di espansione e fondo di solidarietà per gestire la digitalizzazione» L'intervista alla direttrice generale, Laura Di Raimondo di Simona Rossitto

Contratto di espansione, rivisitazione degli ammortizzatori sociali puntando a una maggiore omogeneità, e il fondo di solidarietà di settore da tempo richiesto. E' la cassetta degli attrezzi che secondo Laura di Raimondo, direttrice generale di Asstel, va approntata al più presto per gestire il processo di digitalizzazione nelle telecomunicazioni, accelerato dall'emergenza Covid. Per smart working e telelavoro, utilizzati già 75mila persone delle oltre 130mila che lavorano nel settore, non servono invece nuove norme o strumenti. Anzi, secondo Asstel, «le norme ci sono» e «un nuovo intervento normativo, maggiormente prescrittivo, renderebbe più rigida l'attuale legge, annullando l'elemento positivo della flessibilità», spiega Di Raimondo in un'intervista a DigitEconomy.24 (report di Radiocor e Luiss Business School).



Nelle tlc c'è stato un grande ricorso a smart working e in generale al lavoro da remoto. Prevedete una forte presenza di questi modelli una volta passata l'emergenza?



La pandemia si è dimostrata "un'accademia" per lo sviluppo di conoscenze e competenze digitali: ci ha consentito di prendere coscienza delle numerose innovazioni e applicazioni che ci circondano e adeguare, in tempi brevi, il nostro modo di lavorare con il supporto delle tecnologie e delle piattaforme digitali. Grazie anche al cambio di paradigma cognitivo che ci ha investito, da analogico a digitale, è stato possibile avere 75mila lavoratori in smart working (meglio dire, in remote working), coinvolgendo attività, come quelle di customer care, per le quali non sembrava possibile, e assicurando servizi essenziali che le imprese e le persone della nostra filiera hanno garantito anche nelle ore più difficili della storia del Paese. Oggi, la sfida da affrontare è costruire una nuova normalità, sempre più "ibrida" tra virtuale e fisico, e rendere strutturale quanto di positivo è avvenuto in questi mesi. Per consolidare il vero smart working sarà necessario considerare centrale il ruolo delle persone e continuare a investire in nuovi modelli di leadership e competenze per costruire il lavoro dei prossimi anni. Sarà pertanto necessario, un profondo cambiamento culturale che parta dal management aziendale e porti all'affermazione di una leadership in grado di colmare l'assenza di spazio fisico, di completare il progetto di smaterializzazione e di garantire che il risultato corrisponda alla vision e agli obiettivi dell'impresa.



In vista dei nuovi modelli di lavoro servono anche nuove regole? Avete già avviato un ragionamento con sindacati e Governo?



Le norme ci sono. Il lavoro agile (Legge 81/2017) ha il pregio di essere una norma di indirizzo che lascia ampio spazio alle parti (collettive o individuali) del rapporto di lavoro, di individuare la disciplina di dettaglio. Un nuovo intervento normativo, maggiormente prescrittivo, renderebbe più rigida l'attuale legge, annullando l'elemento positivo della flessibilità. In quanto parti sociali, centrale sarà il nostro ruolo, per declinare nella maniera più appropriata le indicazioni previste dalle norme, adattandole ai diversi contesti organizzativi, attraverso una contrattazione di anticipo, che sappia individuare soluzioni innovative per guidare le profonde trasformazioni in corso.