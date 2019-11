Assumere e gestire la forza lavoro nell’era del cambiamento tecnologico La carriera non prevede più un «contratto a vita», e la permanenza dipende dal beneficio di entrambe le parti, lavoratore e azienda di Virginia Magliulo *

Le richieste avanzate dai dipendenti ai propri responsabili sono notevolmente aumentate rispetto al passato. Citando una ricerca di ADP e CorporateLeaders, la generazione che ha avuto accesso al mondo del lavoro negli ultimi dieci anni desidera un maggior grado di varietà, connettività e flessibilità. Ma non è soltanto la «Generazione Y», o «Millennial Generation», a guidare il cambiamento. Con un numero crescente di persone in tutto il mondo che lavorano fuori dal loro paese d’origine, la flessibilità dei processi lavorativi, il social networking e la tecnologia mobile stanno cambiando l’universo del lavoro per tutti noi.

Se consideriamo la generazione Y, quella nata tra i primi Anni 80 e gli Anni 90, costituisce ormai circa il 75% della forza lavoro mondiale e ciò comporta per le imprese un radicale cambiamento della loro attuale concezione del talento. La carriera non prevede più un «contratto a vita», e la permanenza dipende dal beneficio di entrambe le parti, lavoratore e azienda. In questo contesto i manager aziendali devono poter contare ora più che mai su un ruolo strategico e contributivo al business dell’HR.

Diventa di cruciale importanza, per l’HR, la disponibilità di strumenti tecnologici in linea con le aspettative dei dipendenti e del nuovo contesto lavorativo. Ma secondo la medesima ricerca ADP, si riscontra una discrepanza tra gli strumenti utilizzati e l’esperienza d’uso dei reclutatori e di chi è in cerca di lavoro. Molti imprenditori sopravvalutano la capacità dei loro attuali processi di soddisfare le aspettative dei potenziali candidati: mentre il 46% dei reclutatori ritiene che le prassi per il recruiting «funzionino bene», solo il 16% dei candidati si trova d’accordo con questa affermazione.

È essenziale, invece, che i professionisti delle risorse umane mostrino familiarità con i social media e con gli strumenti di social recruiting. Il mercato del lavoro accessibile da piattaforme quali Twitter, LinkedIn, Facebook, Glassdoor e altre reti professionali online garantisce un livello di immediatezza e trasparenza superiore. Questo permette anche ai candidati di valutare con facilità un potenziale datore di lavoro, le condizioni lavorative offerte e il management: a maggior ragione quindi, gli HR devono conoscere e utilizzare con competenza questi strumenti.

La connettività mobile, la flessibilità lavorativa e lo sviluppo individualizzato del talento risultano essere, inoltre, fattori chiave per la responsabilizzazione e coinvolgimento dei dipendenti. Al giorno d’oggi, lo scarso coinvolgimento della forza lavoro è un grande rischio per le aziende. Secondo Gallup, solo il 13% della forza lavoro globale mostra un alto coinvolgimento, mentre dall’indagine di Glassdoor risulta che solo la metà dei dipendenti consiglierebbe l’attuale datore di lavoro ai suoi amici.