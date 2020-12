Assunzioni agevolate: entro il 31 dicembre ultima chiamata anche negli studi professionali Niente contributi per sei mesi sui nuovi ingressi o sulle trasformazioni dei contratti a tempo entro il 31 dicembre. Esclusi gli apprendisti di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Restano poche settimane agli studi professionali per cogliere l’incentivo sulle assunzioni a tempo indeterminato, introdotto dall’articolo 6, del decreto legge 104/2020, tenendo anche conto del fatto che le risorse sono limitate (371,8 milioni di euro per il 2020 e 1.024,7 per il 2021) e in caso di esaurimento non si accede al bonus.

Vediamo allora quali sono i presupposti e le procedure per accedere al beneficio che si estende anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine: una leva in più per stabilizzare eventuali contratti a tempo. Un’agevolazione valida per tutti i dipendenti, compresi. appunto, quelli degli studi.

La finestra temporale

Rilevano soltanto le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate dal 15 agosto scorso (data di entrata in vigore del Dl 104) e fino al 31 dicembre 2020; l’esonero è, invece, precluso con riferimento ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Ad esempio, potrà essere agevolata un’assunzione o una trasformazione effettuata ancora il prossimo 31 dicembre ma non si potrà sforare nel mese di gennaio 2021. Inoltre, i datori di lavoro che hanno già assunto o stabilizzato – a partire dallo scorso 15 agosto – potranno recuperare le quote del beneficio non ancora godute nelle more delle istruzioni operative.

È stata la circolare Inps 133 del 24 novembre 2020 a definire il quadro operativo del bonus: si tratta dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 6 mesi dall’assunzione/trasformazione. Sono compresi i contratti part-time mentre sono esclusi i contratti di apprendistato così come i rapporti di lavoro a chiamata, ma l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.