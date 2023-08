Assunzioni all’Ama e nuovi mezzi, il piano per ripulire Roma

Ascolta la versione audio dell'articolo

La situazione critica verificatasi nel periodo giugno-luglio «è principalmente riconducibile ad una mancanza di mezzi». Così ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del piano mezzi Ama, che si è tenuto questa mattina presso lo stabilimento di Tor Pagnotta della municipalizzata. Nel pieno dell’emergenza rifiuti a Roma e a meno di tre settimane dall’insediamento del nuovo direttore generale, Alessandro Filippi, l’azienda ha illustrato un progetto per far fronte all’emergenza, alla presenza anche dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e del presidente del cda di Ama Daniele Pace.

Come normalizzare la situazione

«Oltre alla carenza di mezzi si è verificata anche una penuria del personale Ama – ha proseguito Gualtieri – aggravando una situazione già difficile. Il piano che stiamo presentando prevede l’inserimento di 113 nuovi mezzi entro settembre, di 194 entro l’anno, fino ad arrivare a 400 nuove vetture per l’avvio del Giubileo. Una strategia che ci permetterà di avere immediatamente più mezzi, incrementare questo percorso di miglioramento e normalizzare la situazione».

In programma oltre 400 assunzioni

Ma non solo. «Anche sul piano del personale sono previste oltre 400 assunzioni», ha dichiarato il sindaco di Roma. «Per risolvere l’emergenza bisogna capire che il sistema di gestione dei rifiuti funziona solo se funzionano anche gli impianti, i mezzi e il personale», ha spiegato Alessandro Filippi. «Noi siamo un’azienda che vive trasportando i rifiuti sul territorio. Cosa è accaduto in questi ultimi due mesi? La carenza mezzi e la penuria di assunzioni hanno causato difficoltà nel raccogliere i rifiuti. Da una prima analisi abbiamo riscontrato che per ragioni amministrative avevamo circa 99 mezzi fermi per r+iparazione. Di questi, ben 54 erano pesanti, tra macchine madri e a caricamento laterale». «Grazie al piano mezzi – ha proseguito Filippi – abbiamo dato il via ad un processo di normalizzazione del servizio, ottenendo il noleggio di 22 veicoli pesanti più altri 5 di proprietà ritornati dalle officine, che metteremo su strada il prima possibile. Inoltre, stiamo indicendo nuove procedure di gara e lavorando per avere un piano di rientro per i 99 mezzi che erano fermi. Entro agosto ne torneranno in funzione 70 e circa 100 entro dicembre».

Piano Scuole, il Piano Foglie e Piano Consolari

Il piano d’azione si fonda anche su un rinnovato impulso all’attività di pulizia e spazzamento di elementi chiave per il decoro cittadino: bordi stradali, marciapiedi, punti strategici territoriali, vie ad elevata frequentazione, postazioni di raccolta. Inoltre, il direttore generale Filippi ha spiegato la programmazione di tre distinte attività: il Piano Scuole, il Piano Foglie e il Piano Consolari. «Il Piano Scuole punta a raggiungere un livello di decoro adeguato in prossimità dei plessi scolastici, in previsione della ripresa dell'attività didattica», ha illustrato il direttore generale di Ama. «Entro il 21 agosto puntiamo alla sua attuazione, in concomitanza con la riapertura degli asili, che saranno i primi a riprendere l'attività; il Piano Foglie invece prevede frequenze di passaggio regolari per ogni singola via e visti i cambiamenti climatici la raccolta delle foglie è un tema sempre più importante». Per quanto riguarda il Piano Consolari, invece, Filippi ha dichiarato che ci saranno alcune novità: «Stiamo testando una nuova frequenza di interventi per il lavaggio delle strade, che vedrà l'impiego medio giornaliero di 40 operatori. Sostanzialmente avremo un piano di spazzamento per oltre 400km», ha concluso il manager. Infine, spazio anche alla digitalizzazione, con Ama che mira a rendere partecipi i cittadini dell'operato dell'azienda.