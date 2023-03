Assunzioni extra Ue, passaggio solo formale ai Centri per l’impiego

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mentre il decreto legge esaminato dal Governo dopo la tragedia di Cutro apre all’accesso di lavoratori extra Ue e semplifica gli adempimenti necessari per l’ingresso, la procedura di verifica dell’ indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano prevista dal decreto flussi per il 2022 (Dpcm del 29 dicembre 2022) rischia di essere solo un adempimento formale e un aggravio a carico dei centri per l’impiego.

Il decreto flussi 2022 ha regolamentato il controllo già previsto dal Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998, articolo 22) stabilendo che, prima di chiedere lavoratori extracomunitari da inquadrare con rapporti subordinati, le imprese debbano presentare una richiesta al centro per l’impiego competente per territorio, in modo da dare priorità all’occupazione degli italiani o degli stranieri già regolarmente presenti nel nostro Paese. Secondo gli operatori si tratta però di un passaggio burocratico che non porta quasi mai all’assunzione.

Loading...

Le nuove regole

Per far fronte alla carenza di manodopera lamentata dalle imprese, il Governo, con il decreto legge n.20 del 10 marzo 2023 (Gazzetta ufficiale n.59 del 10 marzo) ha semplificato le procedure in vista dell’emanazione di prossimi decreti flussi. Nel triennio 2023-2025, per le quote aggiuntive si attingerà a quelle già inoltrate e non accolte. Velocizzati anche i tempi di rilascio del nulla osta.

Verifica di indisponibilità

Il Dl non tocca però la necessità di verificare l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio. Un passaggio che, per il decreto flussi 2022 sta avvenendo proprio in questi giorni: deve infatti precedere la richiesta di lavoratori stranieri fissata per il 27 marzo, giorno del click day. I datori di lavoro che intendono sfruttare i 30.105 posti riservati ai lavoratori extra Ue non stagionali, stanno presentando ai centri per l’impiego il modulo predisposto dall’Anpal. Il Cpi pubblicizza la richiesta e propone alle aziende le persone disponibili. Se il lavoratore non si presenta, non viene ritenuto idoneo o se il Cpi non risponde entro 15 giorni, il datore può presentare la richiesta per il lavoratore straniero.

Secondo gli operatori interpellati dal Sole 24 Ore del Lunedì, questa procedura non consegue, però, quasi mai l’obiettivo di trovare un lavoro agli italiani o agli stranieri regolari. «Per le imprese è un passaggio amministrativo indispensabile per partecipare al decreto flussi e non una ricerca effettiva di personale», dice Paola Cicognani, direttore dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia Romagna. «Abbiamo ricevuto 491 offerte - continua - per 1.107 lavoratori e abbiamo candidato 448 persone: a oggi nessuno è stato preso. È vero che le procedure sono in corso ma per molti si sono già chiuse». In Liguria, le richieste arrivate dalle aziende ai centri per l’impiego «sono quasi 300 - dichiara l’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche attive Augusto Sartori - e riguardano oltre mille lavoratori ma nella generalità dei casi i curricula proposti non trovano le aziende disponibili a dirottare su questi lavoratori l’interesse all’assunzione».