Assunzioni, tra i bonus per i giovani troppe sovrapposizioni Una su tutte: lo sgravio per assumere laureati «110 e lode» e dottori di ricerca rischia di duplicare il bonus per under 35 di E.D.F.

2' di lettura

È necessaria una revisione degli incentivi per l’assunzione dei giovani lavoratori perché in diversi casi i destinatari sono sovrapposti, rischiando di vanificare le iniziative. Emerge questo se si analizza il grafico in pagina che riepiloga i benefici contributivi messi in campo per il 2020.



Due bonus per la stessa platea

La prima criticità è proprio nello sgravio contributivo per le assunzioni di laureati «110 e lode» e dottori di ricerca che nell’ultima legge di Bilancio è stato esteso al 2020. È ragionevole pensare, però, che il lavoratore destinatario di questa agevolazione contributiva abbia un’età sotto 35 anni e che non abbia ancora avuto un’esperienza lavorativa stabile. Per questo motivo lo sgravio potrebbe sovrapporsi diverse volte con l’altro bonus previsto per giovani assunti per la prima volta a tempo indeterminato con un’età inferiore a 35 anni.

Nel primo caso, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.

Nel secondo caso, l’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite di 3mila euro su base annua.

Quindi i due benefici sono sostanzialmente equivalenti nella misura massima, ma distribuiti su periodi differenti. È evidente che il datore di lavoro ha un interesse a beneficiare prima possibile dello sgravio e quindi a preferire il bonus laureati eccellenti rispetto agli under 35.