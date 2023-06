Assunzioni nei ministeri e riforma della giustizia, via libera del Cdm. Nordio: nessun bavaglio alla stampa

Informazione di garanzia

Dovrà obbligatoriamente contenere una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista. E la notificazione dovrà avvenire con modalità che tutelino l’indagato. Quanto a processi di mafia e terrorismo, il rischio di nullità era legato al fatto che la legge prevede che i giudici popolari non debbano avere più di 65 anni. Il Ddl, con una norma di interpretazione autentica, stabilisce che il requisito anagrafico si riferisce solo al momento della nomina.

Tajani: Cav sarebbe soddisfatto della riforma

«Ho voluto ricordare» in Consiglio dei ministri «l’umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali in cui credeva, checché ne possano dire i detrattori: uno di questi era la giustizia giusta per ogni cittadino che potesse essere giudicato con le regole e le garanzie che in una democrazia spettano ad ognuno di noi. Berlusconi sarebbe soddisfatto se fosse qui ad ascoltare le parole del ministro Nordio per quanto riguarda le decisioni adottate dal Cdm in materia di diritto penale». Così il vicepremier Antonio Tajani in apertura della conferenza stampa al termine della riunione dell’esecutivo.

Assunzioni nei ministeri, altre 300 persone per la Pa

Arrivano poi assunzioni nei ministeri per rafforzare gli organici e far fronte agli impegni dettati dal Pnrr. A prevederle è un nuovo decreto sulla Pubblica amministrazione. Si tratta di «altre 300 persone con modifiche previste per i dicasteri: per il ministero del Lavoro è previsto l’assorbimento di Anpal mentre per gli Interni abbiamo varato norme per rafforzare le capacità delle prefetture interessate dall’ emergenza alluvionale», riferisce il ministro per la Pa Paolo Zangrillo al termine della riunione. L’atto «è in linea con il percorso avviato dal governo per realizzare il necessario ammodernamento della Pubblica amministrazione. La situazione ereditata è abbastanza critica: il blocco del turn over ha determinato una perdita di persone. Siamo passati così da una Pa con un’età media di 43 anni a ora che sfiora i 50 anni. Ma dobbiamo intervenire anche sui processi».

Cigs al 31/12 per ex Ilva e aziende in crisi

Il Cdm, come spiegato da Zangrillo, ha approvato un pacchetto di norme per la Pa e «una fa riferimento alle crisi aziendali, con riferimento alle aziende di più di 1.000 dipendenti, aziende di interesse strategico e interessate da complesse riorganizzazioni, che non sono riuscite a dare completa attuazione alle procedure che garantiscono la cassa integrazione straordinaria. Consentiamo a queste aziende di poter ricorrete alla cassa integrazione in deroga fino al 31/12/2023. Una di queste è l’Ilva di Taranto. Così possiamo gestire la situazione senza creare problemi occupazionali».

Legge delega europea, sì d’urgenza

«Dopo aver varato la scorsa settimana un decreto legge che interviene sulle procedure di infrazione» il Consiglio dei ministri ha varato con procedura d’urgenza un disegno di legge che riguarda la legge di delegazione europea con cui vengono recepite 19 direttive e quattro regolamenti europei. Per il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto ciò permetterà all’Italia di ridurre il contenzioso con Europa («l’obiettivo ambizioso è di rientrare nella media europea e se possibile migliorarla»). I due provvedimenti sono «un segnale importante di dialogo e interlocuzione con la Commissione europea», «tutte le previsioni» sono state infatti concertate con Bruxelles. Si attendono «effetti positivi sulle casse dello Stato» perché le infrazioni hanno un costo elevato in termini di sanzioni. Il calcolo del risparmio indotto dalle misure sarà effettuato al termine del percorso legislativo.