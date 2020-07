Assunzioni record nella scuola: 80mila posti in più a settembre L’annuncio della ministra Azzolina. Ma molte graduatorie sono vuote e rischiamo il boom di supplenti: si va verso 200-250mila contratti a tempo determinato di Eugenio Bruno

Azzolina a Palermo alla scuola Falcone dello Zen vandalizzata

L’annuncio della ministra Azzolina. Ma molte graduatorie sono vuote e rischiamo il boom di supplenti: si va verso 200-250mila contratti a tempo determinato

Era dai tempi della Buona Scuola che le assunzioni di docenti non superavano le 80mila. Tante sono quelle annunciate dalla ministra Lucia Azzolina in commissione al Senato. Ma a differenza di cinque anni fa è difficile che tutte le chiamate vadano a buon fine. Molte graduatorie sono vuote. E il prossimo anno rischiamo di ritrovarci con un record di supplenti. Già prima del Covid-19 molte stime convergevano sui 200mila incarichi a tempo determinato in arrivo, ora che serve un metro di distanza tra gli alunni (e 2 dall’insegnante) il conto complessivo potrebbe salire a 250mila. Inclusi i 50mila contratti a tempo determinato (più 17mila per il personale Ata) aggiuntivi, che potranno essere stipulati grazie al miliardo in più promesso dalla ministra Lucia Azzolina e dal premier Giuseppe Conte.

Azzolina: 80mila assunzioni a settembre

Il contingente di docenti da assumere (oltre 80mila come chiarido dalla stessa titolare di via Venti Settembre) supererà gli 80mila prof. Del resto, come calcolato nei giorni scorsi dalla Cisl le cattedre vacanti sull’organico di diritto sono 85.150 (+20mila sull’anno prima): di queste 50mila circa sono al Nord. Ma - come dicevamo - è presumibile che anche stavolta almeno la metà delle nomine resti inevasa, considerando che in molte Regioni le graduatorie a esaurimento e quelle dei vecchi concorsi sono vuote. Complice il rinvio del concorso straordinario da 32mila posti, che la ministra Azzolina voleva far svolgere ad agosto ma che sulla spinta di sindacati e una parte della maggioranza (Pd e LeU) è slittato a dopo l’estate, il totalizzatore delle supplenze pare destinato a schizzare verso l’alto.

Il boom di supplenze

La Flc Cgil nei giorni scorsi ha ridato il numero di 200mila supplenze complessive. Ma se al 31 dicembre 2019 - tra contratti fino al 30 giugno e incarichi fino al 31 agosto - ne risultavano assegnate 188mila (di cui oltre 90mila sul sostegno) è presumibile che ci si avvicini a quei livelli. Per poi superarli, se aggiungiamo i 50mila prof in più che potrebbero arrivare con il miliardo aggiuntivo promesso dal tandem Azzolina-Conte e che ci porterebbero vicini a quota 250mila. Su livelli cioè che non si vedevano dal 2007.