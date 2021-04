Asta di lusso per la toscana Tenuta Controni

1' di lettura

Aste di lusso che portano sul mercato tenute e dimore d’epoca. Dopo i successi ottenuti con la formula in passato, Concierge Auction vende oggi Tenuta Controni, che sarà ceduta in asta senza riserva al miglior offerente indipendentemente dal prezzo. La procedura non prevede offerta minima e l’asta si apre il 27 maggio e si chiude il 2 giugno.

La tenuta è nascosta tra le colline di Vorno, Lucca, ed è un complesso composto da diverse proprietà che fanno parte della “Coselli Collection”, una delle esperienze di ospitalità più lussuose della Toscana.

Il complesso

Intorno alle quattro ville principali, ai due cottage e alla casa del custode ci sono 19 ettari di terreno con eleganti giardini all’italiana e uliveti secolari a terrazze.

Ogni villa, ristrutturata con attenzione al lusso e omaggio alla sua lunga storia, ha una piscina privata. Intorno ci sono due campi da tennis, palestra, lago privato, cappella ed eliporto.

La tenuta, che in tutto può ospitare fino a 70 persone, vale 21 milioni di euro.

L’iter dell’asta

È una formula innovativa quella di Concierge Auction che prevede una finestra breve per mandare le proprie offerte, previa visita della dimora e caparra per partecipare all’incanto. In Italia nell’ottobre 2018 ha realizzato la vendita della famosa Villa Passalacqua a Moltrasio sul Lago di Como, ceduta alla famiglia De Santis, nota per essere la proprietaria del Grand Hotel Tremezzo e di altre strutture alberghiere della zona.