Asta record a Londra per un dipinto di Banksy: 11,1 milioni di euro Si tratta di “Devolved Parliament”, che raffigura una Camera dei comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé di Giovanni Gasparini

Nuovo record per Banksy da Sotheby's a Londra nell’asta serale del 3 ottobre. L'attesissimo lavoro del maestro della Street art inglese dedicato al parlamento supera per cinque volte la stima e viene venduto in 13 minuti a quasi 10 milioni di sterline (9.879.500 £, pari a 12,1 milioni di dollari, 11,1 milioni di euro), eclissando il record precedente di circa 1 milioni ottenuto lo scorso anno per il famoso dipinto che si autodistrusse in sala.

L'olio su tela “Devolved Parliament” del 2009 giungeva in asta in un momento particolare della vita del Paese, in cui il parlamento e il governo sono ai ferri corti per l'esito della Brexit. L'enorme tela di 2,75 x 4,40 rappresenta la sala della camera dei comuni inglese occupata da scimmie che sostituiscono i parlamentari. Non sfugge la presa in giro dell'artista inglese alla democrazia di Westminster messa duramente ala prova dal referendum sulla Brexit tre anni fa.

Come spesso accade, l’artista gioca con le parole in cui la devoluzione non è più verso altri esseri umani ma una cessione della sovranità ai primati, secondo un tema presente già in altre opere, incluso il camion battuto da Bonhams e andato invenduto qualche settimana fa.

L'opera è stata inseguita da almeno una decina di compratori al telefono e in sala per finire poi venduta a un anonimo al telefono. È curioso notare come il prezzo finale sia identico a un lavoro, Pyro del 1984, dell'altro enfant terrible della Street art degli anni '80 Jean-Michel Basquiat, comprato al telefono con un solo rilancio. Nessuno dei due lotti era garantito. L'asta ha fatturato 54,7 milioni complessivamente. Tra i 12 lavori di arte italiana offerti ha riportato un nuovo record Salvatore Scarpitta con l'opera “Housing devoloped” che dalla stima di 1,5 milioni è arrivato a 2,5 milioni di sterline. Mentre l'Achrome di Piero Manzoni da 4-6 milioni è stato ritirato prima dell'asta.