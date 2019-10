Venduta all’asta per 12,5 milioni la collezione Tanzi: 55 opere con Picasso, Monet e Van Gogh Aggiudicata da Pandolfini la collezione dell’ex patron della Parmalat. L’asta ordinata dal giudice andrà a copertura del fallimento dell’azienda di Marilena Pirrelli

LOTTO N°24 - PABLO PICASSO (Malaga 1881 – Mougins 1973) - NATURE MORTE AU CITRON, À L'ORANGE ET AU VERRE, 1944 - firmato in alto a destra

Nel titolo dell’asta, Pandolfini ha scelto di non menzionare Callisto Tanzi, proprietario della Parmalat e della collezione che la casa d’asta ha battuto al Centro Svizzero di Milano. La stima tra 6 e 8 milioni di euro per i 55 «Tesori ritrovati: impressionisti e capolavori moderni da una raccolta privata», titolo dell’asta, era facile prevedere sarebbe stata abbondantemente superata per raggiungere i 10.046.500 che, con le commissioni sono diventati 12,5 milioni. Solo due gli invenduti (l’opera di Giuseppe De Nittis e quella di Marcello Dudovich) e un’opera ritirata (Nicolas de Staël) perché priva della certificazione della fondazione di riferimento dell’artista.

Lotto n°21 - Claude Monet (Paris 1840 – Giverny 1926) - «Falaise du petit Ailly à Varengeville», 1896-1897 - firmato e datato successivamente “82” in basso a sinistra olio su tela, cm 65x92 - sul retro: etichetta della mostra Monet in the ‘90s, etichetta della Philippe Daverio Gallery Ltd. di New York sul telaio - stima 800.000/1.200.000 euro aggiudicato per 1.250.000 euro (escluse le commissioni)

Il mix vincente delle stime molto basse e la grande eco mediatica hanno fatto da detonatore alla vendita ordinata in procedura esecutiva dal Giudice Onorario del Tribunale di Parma, Salvatore Di Carluccio, sulla base della perizia di stima redatta dalla casa d'aste fiorentina. Le opere del patron della fallita Parmalat e della moglie Anita furono acquistate tra il 1990 e il 2000 con i fondi dell’azienda e ora il ricavato dell’asta andrà a soddisfare i creditori.

Lotto n°6 - Giacomo Balla (Torino 1871 – Roma 1958) - «Finestra di Düsseldorf», 1912 - firmato in basso a destra - olio su tavola, cm 28,3x35 - retro: cartiglio della mostra Futurismus, cartiglio della Biennale di Venezia del 1978, cartiglio della mostra Futurballa - Opera dichiarata di interesse culturale particolarmente importante dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. - stima 70.000/100.000 euro battuto per 500.000 euro (esclusi i diritti d’asta)

Il Picasso a 1,75 milioni (più commissioni)

Il catalogo presentava dipinti e sculture realizzati dalla fine del XIX

secolo alla metà del ‘900: top lot della serata «La Natura morta» di Picasso. L’olio su tela del 1944 valutato con una base d'asta fra 800mila e 1,2 milioni di euro e con attestato di libera circolazione ha raggiunto in una gara tra la sala e i telefoni i 1.750.000 euro (oltre il 45% della stima massima) che con le commissioni sono diventati oltre 2,1 milioni. Il rilancio ultimo è stato aggiudicato ad un collezionista al telefono dal battittore, l'ad di Pandolfini, Pietro De Bernardi. In sala anche tra i tanti operatori italiani e collezionisti anche l’art dealer David Nahmad , che si è alzato ed è andato via dopo l’aggiudicazione del Picasso

Monet al secondo posto

La seconda opera più cara è stata «La Falaise du Petit Ailly a' Varegenville'» di Claude Monet, che aveva un diniego all’esportazione, battuto per poco più di un milione e mezzo di euro, commissioni incluse. L’olio su tela risalente al 1896-97 partiva da una base d'asta di 800mila-1,2 milioni di euro e quindi è stato aggiudicato entro le stime.

Lotto n°28 - Vincent Van Gogh (Zundert 1853 – Auvers-sur-Oise 1890) - «Pollard Willow», 1881-1882 - gessetto nero, acquerello e biacca su carta, cm 58x44 - stima 200.000/300.000 euro passato di mano a poco più di 800.000 euro con le commissioni

Disegno di Van Gogh al terzo posto

La terza opera più cara è stata «Pollard Willow» di Van Gogh, disegno con un soggetto di campagna risalente al 1881 considerato un tipo di opera raro sul mercato, anch’essa con un diniego all’esportazione partiva da una base di 200-300mila euro ed è stata acquistata in sala a 650mila che con le commissioni è salito a poco più 800mila euro. L’altra opera del pittore olandese, una «Natura morta», olio su tela del 1885 circa, partiva dalla stima di 280mila euro ed è stata aggiudicata per 495mila euro. All'incanto ha partecipato anche il Van Gogh Museum di Amsterdam.