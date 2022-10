Aste di auto spinte dall’online e dal fenomeno delle youngtimer

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovedì 20 ottobre 2022, Historica Selecta ha lanciato, dai locali della Fiera padovana Auto e Moto d’Epoca, la ventisettesima edizione del Classic Car Auction Yearbook, dedicato alla stagione d’aste 2021-2022. Ancora dopo tanti anni l’autore, Adolfo Orsi, e la sua squadra raccolgono dati per le loro analisi di mercato che, quest’anno, riguardano 8.431 veicoli esitati tra il Settembre 2021 e la fine di agosto 2022.

Un volume essenziale per qualsiasi collezionista, questa edizione raccoglie un numero molto più alto del consueto di risultati ottenuti attraverso la vendita su piattaforme on line specializzate: un sistema, innescato principalmente dalla pandemia di Covid 19, che ha rivoluzionato il settore.Questo nuovo modo di vendere ha impattato anche sul tipo di vetture vendute con un significativo aumento di quelle con meno di venti anni di età che ora rappresentano il 25% del venduto.

La nuova edizione riporta indici in miglioramento, rispetto alla stagione precedente, sotto ogni aspetto: numero di vetture offerte, valore medio di aggiudicazione, auto vendute oltre il milione di dollari ed infine percentuale di venduto che ha raggiunto l’82%.

All’aumento del valore medio di vendita ha certamente contribuito l’aggiudicazione, all’asta RM Sotheby’s di Maggio a Stoccarda, presso il Museo della Casa, per 135 milioni di euro di una delle due Mercedes Benz 300 SLR tipo “Ulhenhaut” Coupé: il valore più alto di tutti i tempi per un’automobile ed un’importante fatto storico poiché è la prima volta che il valore di aggiudicazione di un’auto si posiziona tra i primi dieci relativi ad opere d’arte nel loro complesso.

Come ogni anno la presentazione del volume si è tenuta presso lo stand di ACI Storico ed è stata condotta dall’autore Adolfo Orsi alla presenza dei rappresentanti al più alto livello delle maggiori Case d’Asta europee. In esso si possono trovare i risultati di 123 aste di tipo tradizionale, 964 auto vendute attraverso Bring A Trailer e 219 attraverso Collecting Cars; il tutto in 416 pagine con 793 fotografie, 94 grafici con esaurienti statistiche e copre in totale 8.431 automobili, come accennato all’inizio, di 353 marche diverse identificate attraverso il numero di telaio con valori di aggiudicazione espressi in Euro, Dollari USA e Sterline inglesi.