Aste, il covid taglia di un quarto l’offerta ma la richiesta galoppa Cresce l’interesse degli utenti e le richieste medie aumentano del 71% in un anno. E il lockdown primaverile ha bloccato oltre 30mila esecuzioni e ridotto del 40% le iscrizioni. Tribunali in tilt, che le nuove zone rosse (o peggio una nuova “serrata” nazionale di cui già si parla) possono solo peggiorare di Laura Cavestri

Cresce l’interesse degli utenti e le richieste medie aumentano del 71% in un anno. E il lockdown primaverile ha bloccato oltre 30mila esecuzioni e ridotto del 40% le iscrizioni. Tribunali in tilt, che le nuove zone rosse (o peggio una nuova “serrata” nazionale di cui già si parla) possono solo peggiorare

4' di lettura

La domanda resta alta. L’offerta – in un mercato che, nei prossimi mesi, potrebbe tradurre la sofferenza in una nuova valanga di immobili all’asta – invece frena. Il Covid-19 ha prodotto contraccolpi immediati sul mercato delle aste, a causa del congelamento di tutte le pratiche nei mesi da marzo a luglio. Tribunale al rallentatore, iter bloccati. E il rischio che, oltre a Lombardia e Piemonte, possano chiudere anche altre regioni (se non un nuovo lockdown in tutta Italia) potrebbe ulteriormente ...