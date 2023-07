Aste inverse per gli acquisti, strumento potente da maneggiare con cura

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Nel panorama del mondo economico la pratica degli acquisti gioca un ruolo sempre più strategico per le aziende; non gode della popolarità di altre attività come vendite e marketing, ma muove un’ingente mole di denaro per acquistare indispensabili beni e servizi che permettono all'impresa di realizzare i suoi obiettivi di business.

La digitalizzazione, a partire dai primi anni 2000, ha arricchito e potenziato la cassetta degli strumenti di lavoro degli uffici acquisti, offrendo una più ampia possibilità di scelta per dare risposte efficaci a mercati in continuo cambiamento e a un clima di instabilità che genera in modo imprevisto rischi e opportunità.

Loading...

La scelta dello strumento di negoziazione da impiegare in un evento di acquisto dipende da molte variabili: categoria merceologica, volumi, importi economici, criticità e rilevanza, contingenze del mercato. Alcuni esempi. La pratica del “catalogo” è applicata prevalentemente all'acquisto ricorrente di commodity o di beni altamente standardizzati. Per acquisti più rilevanti si può ricorrere alla pratica della “richiesta di offerta”, riservandosi la libertà di applicare propri criteri di valutazione e aggiudicazione. Per acquisti critici, dove è fondamentale salvaguardare la fiducia reciproca nella relazione tra cliente e fornitore, si può ricorrere alla categoria delle “gare”, dove i criteri di valutazione e aggiudicazione sono condivisi fin dall’inizio.

Forniture distribuite nel tempo secondo una schedulazione precisa di date e volumi, trovano soluzione nei “contratto quadro”, con terms&conditions negoziate all’inizio ed esecuzione sottoposta a sistematico controllo per garantirne il rispetto delle clausole. Qui vogliamo prendere in considerazione una pratica di acquisto, non la più applicata, ma sicuramente meritevole di attenzione: le “aste online inverse”. Sono procedimenti che prevedono la presentazione ripetitiva in tempo reale di offerte di fornitura competitive; sono basate sul principio del ribasso, dove l'acquirente vuole acquistare al minor prezzo, a differenza dalle più note aste al rialzo, dove il battitore cerca di aggiudicare al valore più alto.

I benefici principali riscontrati dalle aziende che le utilizzano sono di varia natura, ma riconducibili a tre categorie principali: riduzione dei costi di acquisto, riduzione dei costi di processo e razionalizzazione della gestione. Si pensi, per esempio, alla possibilità di abbattere i tempi di comunicazione interagendo contemporaneamente, nello stesso momento e dallo stesso luogo, con una rete di fornitori dislocati in ogni parte del mondo. Si stima che si possa risparmiare, tra costi gestionali e di approvvigionamento, un 15-20% rispetto a metodi tradizionali. Qui si vuole solo evidenziare alcuni aspetti basilari, frutto dell'esperienza di casi reali, da tenere in conto per portare a termine con successo un'asta.