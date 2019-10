Aste Londra: scende la fiducia per il mercato dell’arte Contemporanea e Post War L'ArtTactic Confidence Indicator per il segmento Post-War & Contemporary ha registrato una diminuzione del 29% rispetto allo scorso maggio. Attesa una fase di consolidamento del mercato dell'arte di Maria Adelaide Marchesoni e Marilena Pirrelli

La Frieze art week e le aste londinesi hanno preso il via. Quali sono le attese? L'istantanea che emerge dal Contemporary Art Market Confidence Report elaborato nel mese di settembre dagli esperti di ArtTactic è poco rassicurante. Un primo assaggio della liquidità sul mercato dell'arte lo hanno dato le aste d’inizio autunno di New York, dove il contemporaneo apre la stagione: la Contemporary Curated di Sotheby's ha totalizzato 33 milioni di dollari con il 72% di lotti venduti (assegnando il quinto miglior risultato a Cecily Brown con un trittico pagato 3,7 milioni), più del giro d'affari della medesima asta dell'anno prima, che aveva raggiunto 30,9 milioni; Christie's ha raggiunto 30,8 milioni sommando i 23,3 della Post-War to Present con il 76% di lotti venduti (nel 2018 ne aveva fatti 20,1 milioni) e i 7,5 dell'asta Thirtyfive Works by Ed Ruscha, e Phillips con New now ha portato a casa 8,1 milioni (6,4 nel 2018) e un tasso di venduto per lotto dell'81%. Ieri la Christie's London Lancaster Collection Sale ha scambiato opere per 23 milioni di sterline con il 91% di lotti venduti.

Insomma non proprio così male come ci si aspettava, perché in settembre l'ArtTactic Confidence Indicator per il segmento Post-War & Contemporary ha registrato una diminuzione del 29% rispetto allo scorso maggio. L'indicatore che misura il sentiment del mercato dell'arte tra gli esperti (109 tra collezionisti internazionali, specialisti d'asta, mercanti d'arte, consulenti d'arte e analisti di mercato) si è ulteriormente deteriorato dopo un calo del 24% tra gennaio e settembre 2018, seguito da una piccola e breve ripresa nel maggio 2019.

Il calo di fiducia deriva dalla crescente incertezza economica e politica che permane nei tre maggiori mercati dell'arte a livello mondiale, Stati Uniti, Regno Unito e Cina. La maggioranza degli esperti (60%, dal 40% del maggio 2019) ritiene che il mercato dell'arte si consoliderà probabilmente intorno ai livelli attuali, mentre solo l'11% pensa che le condizioni del mercato dell'arte si deterioreranno nei mesi successivi (in leggero aumento rispetto al 9% del maggio 2019). I rischi legati alla Brexit, l'impatto della guerra commerciale di Trump con la Cina e la situazione geopolitica in Medio Oriente sono stati più volte indicati dagli esperti come eventi globali che potrebbero destabilizzare il mercato dell'arte finora resiliente.

Le prospettive per il segmento delle aste. Nonostante il calo delle vendite globali, il mercato delle aste d'arte contemporanea e Post War ha sfidato la tendenza negativa della prima metà del 2019, con un aumento dei volumi del 2,7% a 2,26 miliardi di dollari. Questo segmento di mercato ha rappresentato il 40,7% (rispetto al 31,6% del 2018) del totale delle vendite all'asta nella prima metà del 2019, seguito dal segmento Impressionism & Modern con il 27,5% (in calo dal 33,8% del 2018). Le prime indicazioni basate sulle stime d'asta, suggeriscono che le prossime vendite di Contemporaneo e Post War a Londra potrebbero essere inferiori del 25% rispetto a 12 mesi fa (in base alle stime basse). L'incertezza legate alla Brexit, unitamente a un mercato dell'arte generalmente più debole, avrà probabilmente pesato negativamente sui venditori, che hanno tentennato nel decidere di mettere all’asta delle opere in questo momento. Va anche notato che le garanzie finanziarie (in valore) sono scese del 52% da 66,6 milioni di sterline dello scorso ottobre a 31,7 milioni di sterline nel 2019 e il prezzo medio dei lotti garantiti è sceso da 1,6 milioni di sterline a 1,02 milioni di sterline.



Rischio di mercato e speculazione. La percezione del rischio è aumentata del 10% negli ultimi 12 mesi con un valore pari a 7 del Risk Barometer, un valore superiore alla media decennale del 6,4. Sul fronte della speculazione, l'ArtTactic Art Market Speculation Barometer indica che la speculazione è ancora prevalente nell'attuale mercato dell'arte e potrebbe agire come un f attore destabilizzante in quello che sembra essere un mercato dell'arte sempre più nervoso e fragile.