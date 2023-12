Aste online, le regole per partecipare

Asta asincrona: ha modalità di presentazione di offerta e domanda solo telematica; in questo tipo di asta i rilanci sono effettuati in un lasso di tempo predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente/delegato della procedura. La gara può durare più giorni e inizierà nella data e nell’orario indicato nell’avviso di vendita.

Il gestore della vendita telematica comunica ai partecipanti, con le modalità di avviso d’asta ogni rilancio. Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunica a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata.

Gli step da seguire sono: la prenotazione della visita all’immobile all’asta; la presentazione dell’offerta, in una delle modalità ammesse, attraverso il portale autorizzato, includendo anche documentazione che provi il versamento della cauzione; la partecipazione alla gara (se in modalità sincrona) nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso connettendosi al portale.

Vantaggi, svantaggi e mutui

Il vantaggio principale è stato l’allargamento della platea dei partecipanti anche a coloro che non avrebbero la possibilità di raggiungere il luogo dell’asta di persona. Più partecipanti significa aumentare percentualmente la possibilità di aggiudicare il bene ad un prezzo più elevato e ciò corrisponde anche all’interesse del debitore. Un problema è stato, però. quello della alfabetizzazione del partecipante “medio”, in quanto il sistema richiede, comunque, un livello di cultura informatica non indifferente. La normativa ha previsto la figura del presentatore, ma è improbabile che questo, normalmente un professionista, lo faccia gratuitamente, il che può diventare un aggravio di costi per il potenziale offerente.



Infine, è perfettamente possibile contrarre un mutuo per saldare il prezzo di un immobile aggiudicatosi all’asta, sia telematica, sia tradizionale. Il carattere telematico riguarda il momento della apertura delle buste contenenti le offerte e della gara con rilanci sulla offerta più alta: ma, una volta conclusa l’asta e individuato l’aggiudicatario nella persona che ha fatto l’offerta più alta, la tempistica per il deposito del residuo prezzo (solitamente 90 giorni) è la stessa ed è in quel lasso di tempo che occorre presentare la domanda di mutuo.

