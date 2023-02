Astensione alle stelle: votano solo 4 elettori su dieci

Ascolta la versione audio dell'articolo

Affluenza definitiva in picchiata al 39,8%. Crolla in Lombardia dove alla chiusura dei seggi ha votato solo il 41,6% degli elettori ed è il dato più basso in 53 anni. L’affluenza più bassa fino ad ora si era registrata nel 2010 quando votò il 71,9% dei lombardi. In quelle elezioni i principali candidati erano Roberto Formigoni, che fu confermato per il centrodestra per la quarta volta presidente della Regione e Filippo Penati per il centrosinistra. Anche allora la consultazione si svolse su due giornate, il 28 e il 29 marzo. Alle regionali del 2018 si votò in una sola giornata, il 4 marzo, in contemporanea con le elezioni politiche, e l’affluenza fu del 73,1%.

Affluenza al 37,20% invece nel Lazio. Il dato definitivo fornito dal Viminale, relativo a tutti i 378 comuni al voto, conferma il netto calo della partecipazione rispetto alle ultime elezioni regionali del 2018, quando era stata del 66,55%

Più alta a Brescia, più bassa a Mantova

È la provincia di Brescia quella in cui si registra l’affluenza più alta al voto per le regionali della Lombardia con il 45,8% quando sono stati scrutinati 140 comuni su 205. Mantova la più bassa al 36,05% (scrutinati 30 Comuni su 64). Bergamo al 44,56% (155 su 243 Comuni), Como 39,11% (132 SU 148), Cremona 42,61% (103 su 113), Lecco al 44,8% (73 su 84), Lodi 39,31% (49 su 60), Milano al 41% (70 su 133), Monza e Brianza 41,14% (35 su 55), Pavia al 38,24% (149 su 186), Sondrio al 38,10% (69 su 77), Varese al 37,82 (98 su 136). I dati sono passibili di modifiche.



Nel Lazio peggio a Roma e Latina

A Roma ha votato il 33,11% degli aventi diritto. Tra le città del Lazio, la Capitale conquista il primato negativo e la magia nera. Alle precedenti elezioni regionali, aveva votato, sempre a Roma, il 63,11% degli aventi diritto. A Frosinone ha votato il 45%, a Viterbo il 42%, a Latina il 40,92, a Rieti il 41,95%.

Pasquino: i politici devono creare rapporto con la gente

«Il voto non è mai una scelta esclusivamente personale: è un rapporto tra gli elettori e l’offerta politica che fanno i candidati in termini di proposte e riforme. I nostri candidati spesso dicono cose molto simili tra loro, qualche volta dicono cose aberranti che non lasciano traccia sull’elettore e, soprattutto, non fanno più campagna sul territorio». Lo dice a LaPresse il politologo Gianfranco Pasquino commentando la scarsa affluenza ai seggi per le Regionali di Lombardia e Lazio. «Non ci sono più quei sani comizi nella piazzetta del paese, dove il politico sale sul palchetto e arringa la folla che si ferma per ascoltarmi. Se i candidati politici non creano un rapporto con gli elettori loro non vanno a votare».