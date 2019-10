Indice della criminalità, Asti (casa) e Barletta (auto) al top per furti

Più in generale, diversi primati negativi emergono delle grandi aree metropolitane: il capoluogo lombardo figura tra le cinque peggiori province in nove tipologie di reati, quindi la metà di quelli considerati. È prima per numero totale di furti denunciati, oltre che in quelli negli esercizi commerciali e in quelli con destrezza (in salita del 10,1% sul 2017); è seconda, dietro Napoli, per scippi e rapine.

Quello sui furti è un primato negativo che spinge sia Milano che Rimini in testa alla classifica generale sulla criminalità. Milano nel 2018 ha superato la provincia romagnola, quest’anno al secondo posto con 3.829 denunce per furto ogni 100mila abitanti. In entrambi i casi le cifre sono in calo rispetto all’anno precedente (il 2017): le denunce a Milano sono scese del 5,2% e a Rimini del doppio, cioè del 12,4 per cento.

Spesso i furti vengono commessi ai danni dei turisti o, nel caso del capoluogo lombardo, di chi frequenta la città per lavoro o come snodo della mobilità internazionale. Non a caso, tra le città con il numero maggiore di denunce per furto depositate, spiccano anche Firenze, Bologna e Roma: aree ad alto passaggio turistico e universitario.

Roma, inoltre, veste la maglia nera sul fronte stupefacenti, con 117 denunce per 100mila abitanti (si veda la pagina a fianco); Firenze quella per riciclaggio e impiego di denaro.

In vetta alla classifica (negativa) per numero di frodi informatiche, invece, c’è Trieste dove gli illeciti connessi al web sono saliti di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2017, toccando quota 577 ogni 100mila abitanti. Trieste è prima anche per numero di violenze sessuali denunciate, in rapporto alla popolazione, seguita da Rimini e Bologna.